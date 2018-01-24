25 человек, которые теперь точно знают, что такое роковая ошибка

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Каждый согласится, что лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих. Но бывает и так, что мы сами становимся для кого-то такими «учителями». Главное, вынести урок и больше не допускать таких ситуаций. AdMe.ru собрал самые забавные и поучительные истории о том, как делать не нужно.

Думаете, это шоколад? Как бы не так

«Полчаса не могла выбраться из ванны, после того как добавила в нее кокосовое масло, чтобы немного расслабиться»

Не закрыть люк зимой было так себе идеей

С окнами — та же история

Потому что зима никого не щадит

Когда дизайнер меню явно не на своем месте

Запасной вход на платформу девять и три четверти

Проектировщик, видимо, имеет иной взгляд на строение тела обычного пассажира

Когда вы не самый любимый клиент у бармена

Некоторые стеклянные крышки просто не могут выдержать все кулинарные изыски

«Открывай ножом» — говорили они. «Все получится» — говорили они

Сколько боли в этом фото

Вот что бывает, когда грузчик переоценил свои способности

Любовь все стерпит

Не закапывайтесь в песок на пляже, где есть чайки. Никогда

Не открывайте краску в машине

Мораль такова: паркуйтесь на положенных местах

И будьте внимательны за рулем

Ну все, теперь от стресса точно не спастись

Дабы избежать такой ситуации, мы рекомендуем высыпаться

Все же инструкции пишут не просто так, а чтобы избежать таких вот случаев

Некоторые люди точно знают, как создать проблемы из ничего

Кажется, на заправке кто-то очень спешил

Не стоит оставлять швабру в воде, когда на улице мороз

Школьникам этот день явно понравился