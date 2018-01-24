25 человек, которые теперь точно знают, что такое роковая ошибка
Каждый согласится, что лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих. Но бывает и так, что мы сами становимся для кого-то такими «учителями». Главное, вынести урок и больше не допускать таких ситуаций.
AdMe.ru собрал самые забавные и поучительные истории о том, как делать не нужно.
Думаете, это шоколад? Как бы не так
«Полчаса не могла выбраться из ванны, после того как добавила в нее кокосовое масло, чтобы немного расслабиться»
Не закрыть люк зимой было так себе идеей
С окнами — та же история
Потому что зима никого не щадит
Когда дизайнер меню явно не на своем месте
Запасной вход на платформу девять и три четверти
Проектировщик, видимо, имеет иной взгляд на строение тела обычного пассажира
Когда вы не самый любимый клиент у бармена
Некоторые стеклянные крышки просто не могут выдержать все кулинарные изыски
«Открывай ножом» — говорили они. «Все получится» — говорили они
Сколько боли в этом фото
Вот что бывает, когда грузчик переоценил свои способности
Любовь все стерпит
Не закапывайтесь в песок на пляже, где есть чайки. Никогда
Не открывайте краску в машине
Мораль такова: паркуйтесь на положенных местах
И будьте внимательны за рулем
Ну все, теперь от стресса точно не спастись
Дабы избежать такой ситуации, мы рекомендуем высыпаться
Все же инструкции пишут не просто так, а чтобы избежать таких вот случаев
Некоторые люди точно знают, как создать проблемы из ничего
Кажется, на заправке кто-то очень спешил
Не стоит оставлять швабру в воде, когда на улице мороз
Школьникам этот день явно понравился
А у вас были ситуации, о которых вы сильно сожалели? Напишите нам, мы никому не расскажем.
Фото на превью I_am_Rude / reddit, FrenchAvocadoo / reddit