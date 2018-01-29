25 человек, которые ну просто все делают неправильно

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Вас тоже раздражает, когда кто-то занимает в поезде сразу 2–3 места, оставляет надкусанный банан в холодильнике или бросает товары из других отделов где попало в супермаркете? Иногда даже незначительная деталь в поведении может рассмешить или привести в ярость. AdMe.ru подобрал 25 проколов людей, которые все делали не по правилам.

Когда решил припарковаться на льду и это было не лучшим решением

«Технически моя тетя действительно сделала скриншот — фотографию экрана»

«Канье так небрежно держит один из самых дорогих гаджетов, которые я видел в своей жизни»

Как можно ТАК носить пиццу?

«Еще ни разу не видел предупреждающие знаки, которые доставляли мне физическую боль из-за шрифтов»

«Работаю на автомойке. Сегодня кто-то положил 35-килограммовый мешок с цементом в небольшой мусорный контейнер, который я должен был очистить»

Сотрудники супермаркета отлично поработали!

«Купил набор инструментов. Чтобы его открыть, нужна специальная отвертка, которой у меня нет»

Как занять сразу несколько мест: новый уровень (теперь с ногами)

«Они ехали так несколько километров и не давали никому проехать»

Не получилось распечатать видео

Как понять людей, которые откусывают маленький кусочек банана, а потом оставляют его на столе на случай, если кто-то еще захочет?

«Как бы ты ни старался, под струей воды всегда оказывается ложка»

«Сделай что-то с настройками, телефон время неправильно показывает»

«Мой брат решил, что это не слот для кассет, а подставка под его айфон»

«Работаю в квест-комнате. Один из посетителей решил, что после прохождения игры нужно сделать такую связку из всех открытых им замков»

«Неужели так сложно вернуть все продукты на место?»

«Работники усадили манекены на все свободные стулья, чтобы никто не мог на них сидеть»

«Моя подруга держит карандаш вот так. Вас это тоже бесит?»

«Скинь, пожалуйста, ссылку на то видео»

«Почему по всему чехлу расположены надписи „Удалить защитную пленку“? Я заказывала однотонный товар!»

Когда веришь всем советам в интернете

Краткая инструкция, как занять 5 парковочных мест сразу

«Дочь всегда вот так открывает коробку с хлопьями»

«Ежегодно работники, которые осуществляют техподдержку моего бойлера, клеят на корпус такие стикеры»

Бывало такое, что чье-то поведение казалось вам настолько неправильным, что хотелось создать книгу «Как не раздражать окружающих»? Делитесь такими историями в комментариях!