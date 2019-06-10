25 человек, которые не собираются выходить из зоны комфорта дальше холодильника

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Брокколи с куриной грудкой, фитнес-трекер и абонемент в тренажерный зал примерно у каждого ассоциируются с ЗОЖ. Но как бы ни были заманчивы перспективы правильного питания и спорта, иногда погоня за каменным прессом утомляет. И хочется пельменей. В такие моменты рождаются мысли, которые просто грех не опубликовать в твиттере.