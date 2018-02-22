25 человек, которые не ожидали от романтических отношений такого неромантического подвоха

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Циники и прагматики тоже влюбляются. Похоже на начало анекдота, не правда ли? Людям из этой подборки романтическая жизнь очень часто преподносит совсем неромантические, но очень курьезные сюрпризы. И пусть ванильные сердечки остаются в кино и книгах, в жизни самое главное — найти человека, с которым каждый день есть повод для улыбки.

AdMe.ru собрал для вас 25 фотографий, в которых нет места этим вашим телячьим нежностям.

«Муж позвал меня на романтическую поездку по озеру, случайно сбил меня веслом и потом ржал как лошадь»

«Купил жене дюжину роз на День святого Валентина. Она не была в восторге»

Бурбон «4 розы».

«Мой папа купил маме в подарок спаржу, решив, что это нарциссы»

«Мой жених сделал мне этот романтический подарок, олицетворяющий наши крепкие и надежные отношения»

«Бро-букет, который моя сестра сделала для своего парня»

«Романтический торт для мужа»

«Я тебя терплю».

«Был пойман в момент, когда стал инстаграмным мужем»

«Мой парень обещал мне романтический ужин на нашем свидании»

«Мне как девушке досталась роль обставить наш новый дом. Вчера мой парень сказал, что хотел бы выбрать одну вещь декора. Я была так рада, что он тоже хочет поучаствовать! Сегодня он с улыбкой представил мне Котиана Джонса»

«Я схватила его телефон и заперлась в комнате.

А ведь даже не знала его пароль»

«Нашла очень милую открытку для мужа на День всех влюбленных»

«Будешь моей валентинкой? Это риторический вопрос. У тебя нет выбора: мы женаты. С Днем святого Валентина!»

Забывчивость или коварный расчет?

«Попросила мужа сфотографировать меня в бассейне. Он утверждает, что все его внимание было сосредоточено на мне»

«Сделал жене открытку на День всех влюбленных»

— Окей, дружище, ты можешь сделать открытку на День святого Валентина для моей жены? — Конечно, чувак, что ты хочешь на обложке и внутри? — Просто обычную фигню, но не как это обычно делают. И убедись, чтобы там было написано Линдси где-нибудь. — Понял тебя. Я еще добавлю сердечко. — Заметано.

«14 февраля, полки ломятся от шоколада в форме сердечек: увидимся завтра, мои обожаемые вкусняшки за полцены»

«Моя любимая фотография родителей. 1991 год, день их свадьбы»

«Вот что сделал мой парень, чтобы я перестала рыться в его вещах в поисках обручального кольца»

«Моя девушка хотела сделать мне сюрприз и заказала пиццу в форме сердца, когда я был в командировке. Вот что я получил»

«Мы пытались».

Романтика по расписанию: продуктовый магазин 14 февраля в 17:20

«Свадьбы очень выматывают. На фото молодая жена моего брата, после того как все гости ушли с торжества»

«Моя жена все повторяла, что я должен помочь ей с подготовкой дома к рождению ребенка»

«Моя подруга уговорила мужа сходить с ней на мастер-класс по рисованию»

«Открытка, которую я получил от жены на День святого Валентина, очень хорошо описывает мой брак»

«Я люблю тебя. ... но в следующий раз, когда ты засунешь свой палец мне в рот, когда я буду зевать, я тресну тебя по башке».

«Когда ты думаешь, что у вас романтическое свидание, а она хочет поужинать тут»

«Ресторан „Просто друзья“».

Торт на развод

«Суд по разводам. Все лучше, когда есть торт. Надпись на торте: „Проблема решена“».

А какие неромантические сюрпризы преподносили вам ваши вторые половинки? Поделитесь вашими историями, уверены, вам есть что рассказать.