25 человек, которые не были готовы к увиденному
Жизнь полна неожиданностей — факт, с которым не поспоришь, и никогда не угадаешь, где и как они тебя застанут. Это может случиться в магазине, на горнолыжном спуске, в самолете, в собственной машине, а иногда «неожиданность» может просто нагло постучаться в вашу дверь.
AdMe.ru собрал 24 фото, сделанных людьми, которых жизнь к увиденному не готовила, но сюрприз случился.
Тот момент, когда понимаешь, что твоя соседка на рейсе — Ангела Меркель
Замечательный набор ножей. А главное, точь-в-точь как на коробке
«Набор кухонных ножей».
Женщина на подъемнике взяла с собой кошку, чтобы покататься с ней на лыжах
В японском супермаркете длина морковки может удивить
Тот случай, когда действительно страшно открывать папку «Входящие»
Когда в гостинице предложили номер, в котором есть ванная с видом на город
«Вид, открывающийся с моей кровати в гостиничном номере на двоих»
Приятель, который просто хотел сказать «привет»
Когда твой день рождения застал тебя врасплох
«Это чек, который мне дал банкомат»
«Спасибо».
Внеплановая распродажа ветчины в супермаркете
"Джефф заказал слишком много ветчины. Распродажа".
Когда решили проверить телефон для экстренной связи, а там прототип из эпохи мезозоя
«Экстренный телефон».
Девушка не оценила тонкий намек парня на то, что она использует слишком много косметики
Возможно, этот люк используют черепашки-ниндзя, когда хотят купить продукты
Ничего особенного, просто женщина пришла на шопинг вместе с ребенком. Хотя погодите...
Когда у тебя много багажа и ты боишься его потерять
Идешь по улице, и тут...
Потайной туалет в кабинете врача
То чувство, когда оказалось, что ты одета в скатерть
«Вчера с крыши моего грузовика упала консоль, и она была шокирована так же, как и я»
К началу брачного ритуала парень оказался не готов
В меню паба в Нидерландах есть «Канадский завтрак» за € 0. В него входит похлопывание по спине, две обезболивающие таблетки и пинта воды из-под крана
Девяток яиц, пожалуйста
Ну, наверное, можно поздравить
«Только что развелся».
Мама наняла джаз-бэнд из 5 человек, чтобы разбудить свою дочь, которая ненавидит вставать
А какие неожиданные вещи случались с вами?
Фото на превью MisterDouglasReynholm / Imgur, megfaithash / Reddit