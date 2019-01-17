25 человек, которые не были готовы к увиденному

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Жизнь полна неожиданностей — факт, с которым не поспоришь, и никогда не угадаешь, где и как они тебя застанут. Это может случиться в магазине, на горнолыжном спуске, в самолете, в собственной машине, а иногда «неожиданность» может просто нагло постучаться в вашу дверь.

AdMe.ru собрал 24 фото, сделанных людьми, которых жизнь к увиденному не готовила, но сюрприз случился.

Тот момент, когда понимаешь, что твоя соседка на рейсе — Ангела Меркель

Замечательный набор ножей. А главное, точь-в-точь как на коробке

«Набор кухонных ножей».

Женщина на подъемнике взяла с собой кошку, чтобы покататься с ней на лыжах

В японском супермаркете длина морковки может удивить

Тот случай, когда действительно страшно открывать папку «Входящие»

Когда в гостинице предложили номер, в котором есть ванная с видом на город

«Вид, открывающийся с моей кровати в гостиничном номере на двоих»

Приятель, который просто хотел сказать «привет»

Когда твой день рождения застал тебя врасплох

«Это чек, который мне дал банкомат»

«Спасибо».

Внеплановая распродажа ветчины в супермаркете

"Джефф заказал слишком много ветчины. Распродажа".

Когда решили проверить телефон для экстренной связи, а там прототип из эпохи мезозоя

«Экстренный телефон».

Девушка не оценила тонкий намек парня на то, что она использует слишком много косметики

Возможно, этот люк используют черепашки-ниндзя, когда хотят купить продукты

Ничего особенного, просто женщина пришла на шопинг вместе с ребенком. Хотя погодите...

Когда у тебя много багажа и ты боишься его потерять

Идешь по улице, и тут...

Потайной туалет в кабинете врача

То чувство, когда оказалось, что ты одета в скатерть

«Вчера с крыши моего грузовика упала консоль, и она была шокирована так же, как и я»

К началу брачного ритуала парень оказался не готов

В меню паба в Нидерландах есть «Канадский завтрак» за € 0. В него входит похлопывание по спине, две обезболивающие таблетки и пинта воды из-под крана

Девяток яиц, пожалуйста

Ну, наверное, можно поздравить

«Только что развелся».

Мама наняла джаз-бэнд из 5 человек, чтобы разбудить свою дочь, которая ненавидит вставать