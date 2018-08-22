25 человек, которые наткнулись на вещи, выходящие за пределы объяснимого
С людьми часто происходят разные странности. Хорошо, если вы, став свидетелем такого случая, имеете при себе телефон или фотоаппарат и можете запечатлеть увиденное. Ведь иначе вам вряд ли кто поверит, что на насекомом может быть логотип McDonald’s, а водителем автобуса работает мужчина, ну очень похожий на Дэвида Боуи.
AdMe.ru отыскал несколько странных фотографий, которые доказывают, что наткнуться на необъяснимое может каждый.
1. Цикада с логотипом McDonald’s
2. «Когда моя мама-профессор работала в колледже в 90-х, у нее был такой ключ с необычными вырезами вместо привычных зазубрин»
3. Водитель автобуса выглядит совсем как Дэвид Боуи
4. Когда здание и небо как будто «покрашены» одной и той же краской
5. «Такие картины продаются на заправке, и их, похоже, рисовали с моих собак»
6. «Теперь я могу смотреть кино еще 507 лет»
«Ваше членство действительно до понедельника, 1 января 2525 года».
7. «В моем чеке 4 позиции, но его длина — 4,3 метра»
8. Не измазались в краске, а просто искупались
9. «Сегодня на моем месте припарковалась какая-то... чайка»
10. В прошлой жизни этот кактус был драконом. И явно очень любопытным
11. Одна вещь, один ценник, такие разные девятки
12. «Проснулся и обнаружил, что мою машину облюбовала стая индеек»
13. Кажется, что два снимка объединили в фотошопе, но на самом деле это лес после наводнения
14. Наверное, эти муравьи хотят спросить о чем-то
15. «Обычно глаза моего кота светятся зеленым»
16. Знак, который просто хотел сказать «нет»
17. «Все в дыму из-за лесных пожаров, и сегодня утром мне показалось, что я проснулся на Марсе»
18. Ничего необычного, просто гриб растет из стены
19. «Две белки подошли к моему окну и замерли в одинаковых позах. У них какой-то заговор?»
20. Кажется, ему так вполне удобно
21. Жертва аварии или произведение искусства?
22. «Нашел дверь для очень худых людей»
23. Просто кто-то принес грабли на рок-фестиваль, ничего такого
24. «Это мистическое грибное кольцо появилось за одну ночь»
25. Кот опрокинул стакан, но на пол не пролилось ни капли воды
А с вами когда-нибудь происходило что-нибудь совершенно необъяснимое?
Фото на превью Tardigradafamilia / Reddit, ParticleToasterBeam / Reddit