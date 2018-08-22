25 человек, которые наткнулись на вещи, выходящие за пределы объяснимого

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С людьми часто происходят разные странности. Хорошо, если вы, став свидетелем такого случая, имеете при себе телефон или фотоаппарат и можете запечатлеть увиденное. Ведь иначе вам вряд ли кто поверит, что на насекомом может быть логотип McDonald’s, а водителем автобуса работает мужчина, ну очень похожий на Дэвида Боуи.

AdMe.ru отыскал несколько странных фотографий, которые доказывают, что наткнуться на необъяснимое может каждый.

1. Цикада с логотипом McDonald’s

2. «Когда моя мама-профессор работала в колледже в 90-х, у нее был такой ключ с необычными вырезами вместо привычных зазубрин»

3. Водитель автобуса выглядит совсем как Дэвид Боуи

4. Когда здание и небо как будто «покрашены» одной и той же краской

5. «Такие картины продаются на заправке, и их, похоже, рисовали с моих собак»

6. «Теперь я могу смотреть кино еще 507 лет»

«Ваше членство действительно до понедельника, 1 января 2525 года».

7. «В моем чеке 4 позиции, но его длина — 4,3 метра»

8. Не измазались в краске, а просто искупались

9. «Сегодня на моем месте припарковалась какая-то... чайка»

10. В прошлой жизни этот кактус был драконом. И явно очень любопытным

11. Одна вещь, один ценник, такие разные девятки

12. «Проснулся и обнаружил, что мою машину облюбовала стая индеек»

13. Кажется, что два снимка объединили в фотошопе, но на самом деле это лес после наводнения

14. Наверное, эти муравьи хотят спросить о чем-то

15. «Обычно глаза моего кота светятся зеленым»

16. Знак, который просто хотел сказать «нет»

17. «Все в дыму из-за лесных пожаров, и сегодня утром мне показалось, что я проснулся на Марсе»

18. Ничего необычного, просто гриб растет из стены

19. «Две белки подошли к моему окну и замерли в одинаковых позах. У них какой-то заговор?»

20. Кажется, ему так вполне удобно

21. Жертва аварии или произведение искусства?

22. «Нашел дверь для очень худых людей»

23. Просто кто-то принес грабли на рок-фестиваль, ничего такого

24. «Это мистическое грибное кольцо появилось за одну ночь»

25. Кот опрокинул стакан, но на пол не пролилось ни капли воды