25 человек, которые нашли странное, но эффективное применение хламу

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Мы привыкли выбрасывать ненужные вещи, но некоторые люди умеют использовать всякий хлам так, что остается только удивляться их находчивости. AdMe.ru собрал примеры гениального повторного использования того, что могло бы отправиться в мусорную корзину.

Гениальное использование пластиковой бутылки

Когда ну очень хочется новое дачное кресло

Кальян из старой техники и запчастей

Очень простой способ сделать мини-гриль

Отличное оформление барной стойки

Просто крокодил из старых компьютерных мышек

Оригинальные абажуры для кухни

Доспехи для очень экономного рыцаря

Отличное применение для старых теннисных ракеток

Холодильник, который сделали из старого системного блока

Волшебное превращение ложек в миниатюрные абажуры

Мангал из старой стиральной машины

Если дома нет света, можно использовать фонарик на телефоне и пластиковый стаканчик

Старые барабаны можно превратить в оригинальную люстру

Простой трюк с карабином, который поможет нести сразу несколько пакетов

Игровая приставка, которую использовали вместо кирпичей

Удобные подсвечники из старой кухонной утвари

«Так мой отец использует ролики от туалетной бумаги»

Это самое нелепое или самое гениальное из того, что я видел

Это лампа из старых шестеренок из часов

Лучшее использование старой игровой консоли

Практичный способ повторного использования шин

Динозаврик превращается в милую клумбу

Диван любителя газировки

«Это масленка моей бабушки»

А вы находили для себя такие гениальные, но немного безумные идеи использования ненужных вещей? Поделитесь с нами в комментариях.