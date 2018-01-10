25 человек, которые наплевали на эту вашу романтику и нашли развлечение получше

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У каждого человека свое представление о романтике. Один считает романтичным ужин при свечах и прогулку по побережью ночью, другой — вечер за игрой в новый шутер. А есть люди, которые вовсе не приемлют этого явления и всегда готовы найти занятие получше даже в самой романтической обстановке. AdMe.ru собрал для вас фотографии людей, у которых есть свой взгляд на романтику. А в конце статьи вас ждет бонус про человека, который выбрал самую романтичную погоду для первого свидания.

Поистине царский выбор

Конная прогулка по побережью

Это был подарок на годовщину

«Жена так волновалась перед романтическим путешествием, что не спала перед ним всю ночь»

Милота по-рыбацки

Все равно тебя не брошу, потому что ты хороший

Надо соглашаться хотя бы за честность

«Она хотела кадр как в „Титанике“, а я хотел, чтобы ее волосы перестали хлестать меня по лицу»

Передумал

Дуйся не дуйся, а место занято

Ждала комплимент, а получила как всегда

Скажи мне, какие тебе делают сюрпризы, и я скажу, кто ты

Одна буква, а сколько в ней истины!

Романтика на грани фантастики

Все правильно выбрал

И скинь мячик

Иногда нужно просто признать, что романтические кадры — не твой конек

Главное в романтическом ужине — подача

Если ты готовишь ванну, а в душе ты пожарный

Чувства, которые не померкнут с годами

Когда романтическими чувствами воспылал только ковер

Новый взгляд на романтические ванны

Таким и должен быть хеппи-энд

Жене было нехорошо после вечеринки, и муж решил добавить романтики

Вот так поворот

Бонус: прогулка под дождем — это же так романтично!

А как вы относитесь к романтике? Какое времяпрепровождение со своей половиной можете смело назвать романтичным?