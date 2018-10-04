25 человек, которые привыкли играть на опережение

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Если допустить, что гипотеза симуляции верна и наша Вселенная — это всего лишь компьютерная программа, то герои сегодняшней подборки, кажется, каким-то образом достали коды разработчиков. И теперь на решение любой проблемы у них уходит меньше минуты. Они учат таблицу умножения с помощью лестницы, обогревают помещение вентилятором и легко придумывают новые способы уборки дома.

AdMe.ru нашел фото от людей, смекалку которых можно приравнять к суперспособности. А в конце подготовил бонус, после которого вам захочется поменять заставку на телефоне.

Зима близко: как повысить температуру в доме

Легкий способ перевезти половину гардероба за один раз

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Наушники должны продаваться в комплекте с серьгами, и вот почему

Должно сработать

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«Случайно вместо молотого черного перца купил горошек, который ненавидит моя жена. Пришлось выкручиваться»

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Если в отеле нет подставки для зубной щетки

«Так я храню целлофановые пакеты»

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Когда коллега попросил чуть-чуть приоткрыть окно

Доказательство того, что мужчины — коварные создания

И женщины тоже

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Если ваши дети — меломаны

«Регулятор громкости».

«Лайфхак от ленивой мамочки: положите влажные салфетки под ноги и скользите по квартире. Сделайте вид, что это весело, чтобы ваши дети тоже захотели это делать»

Еще один способ выучить таблицу умножения

Победитель в номинации «Коварный гений»

«Пожалуйста, скажите моей жене, что телефон нельзя починить. Она хочет проверить историю звонков. Эти $ 100 — ваши. Спасибо».

А что, так можно было?

Бонус: когда считаешь, что один лишь пароль — недостаточная защита для телефона

А какими хитростями вы пользуетесь в жизни?