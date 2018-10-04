25 человек, которые привыкли играть на опережение
Если допустить, что гипотеза симуляции верна и наша Вселенная — это всего лишь компьютерная программа, то герои сегодняшней подборки, кажется, каким-то образом достали коды разработчиков. И теперь на решение любой проблемы у них уходит меньше минуты. Они учат таблицу умножения с помощью лестницы, обогревают помещение вентилятором и легко придумывают новые способы уборки дома.
AdMe.ru нашел фото от людей, смекалку которых можно приравнять к суперспособности. А в конце подготовил бонус, после которого вам захочется поменять заставку на телефоне.
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И женщины тоже
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«Регулятор громкости».
«Лайфхак от ленивой мамочки: положите влажные салфетки под ноги и скользите по квартире. Сделайте вид, что это весело, чтобы ваши дети тоже захотели это делать»
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Победитель в номинации «Коварный гений»
«Пожалуйста, скажите моей жене, что телефон нельзя починить. Она хочет проверить историю звонков. Эти $ 100 — ваши. Спасибо».
А что, так можно было?
Бонус: когда считаешь, что один лишь пароль — недостаточная защита для телефона
А какими хитростями вы пользуетесь в жизни?
Фото на превью _Brisa_ / twitter