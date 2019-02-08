25 человек, которые на работе выкладываются на 101 %

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Сотрудники бывают разными, и в каждом коллективе есть те, кто заслуживает прибавки к зарплате хотя бы за отменное чувство юмора. Эти люди точно знают, как правильно спать в самолете, красиво чистить снег или ускорить доставку пиццы.

Мы в AdMe.ru ни секунды не сомневаемся, что награда найдет своего героя, будь то отпуск, премия или слава в интернете.

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Кто из героев статьи, по вашему мнению, способен завоевывать сердца окружающих своим мастерством, юмором и сообразительностью?