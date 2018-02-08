25 человек, которые могли бы заработать на своем чувстве юмора миллионы

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Ученые утверждают: люди с хорошим чувством юмора имеют более высокий уровень IQ. Даже Альберт Эйнштейн говорил, что без чувства юмора у него не было бы таких выдающихся интеллектуальных способностей. Конечно, по-настоящему гениальные шутки удаются нам не каждый день. Но есть люди, способные блестяще отреагировать даже на простые ситуации.

AdMe.ru собрал примеры отличного юмора от людей, которым, кажется, пора выдать за него Нобелевскую премию.

«Вот что мне выдал банкомат»

Вот как нужно фотографироваться в кино

На шаг впереди

У медиков отличное чувство юмора

Вот такое объявление выставил местный супермаркет

Работники полиции тоже умеют шутить

Вот что значит стареть с достоинством. И чувством юмора

А ведь и правда

«В конце рабочей недели и мне нужна такая табличка»

Потерял ногу, но не чувство юмора

Почтальон сделал все что мог

У кого-то 14 февраля — не самый счастливый день

«Сегодня мне предстоит операция. Надеюсь, хирург разделит мое чувство юмора»

У кого-то очень циничные соседи

«Парень подарил мне эти конфеты, когда я сдала на права»

Вот как нужно решать проблему плохого утра

Так хочется последовать совету

Они определенно нашли друг друга

И комментарий, достойный целого мира

«Я пришил глаза к лежанке, и теперь это монстр, который пожирает моего кота»

«Я схожу с ума»

«Боже, как скучно я живу»

Он так быстро вырос!

«Всю жизнь мечтал о такой штуке»

«Написала письмо пауку, который живет в ванной»

А какие примеры юмора, достойного настоящей премии, знаете вы? Делитесь в комментариях.