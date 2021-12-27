25 человек, которые купили одежду и обувь за две копейки, а выглядят в ней на миллион

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Идея осознанного потребления в мире набирает обороты, и множество людей дают второй шанс одежде, покупая ее в секонд-хендах, комиссионных магазинах и на блошиных рынках. Благо там можно найти настоящие сокровища: от брендовых пиджаков и винтажных платьев до коллекционных атрибутов.

Нам в AdMe.ru нравится такой подход, и мы считаем, что при упорстве и некоторой толике удачи в подобных местах попадаются весьма крутые находки.

«Нашла это платье всего за $ 10! Обожаю его»

«Комбинезон „Гарри Поттер“ 2000 года. Полагаю, его выпускали к выходу первого фильма. Мне повезло, что он достался мне»

«Кассир сказал, что кто-то ошибся и поставил слишком низкую цену, но все равно продал их мне!»

«Как насчет рисования на сумках? Когда я увидела эту, сразу поняла, что ей нужно веселое трио»

Мне так нравится, я не могу выразить словами... Потрясающе! © sewitup / Reddir

«Мой трофей за $ 12,99»

«Я не новичок в поиске недорогой одежды, но этот свитер — моя любимая находка»

«Новые ботинки Dr. Martens, еще в коробке, всего за $ 25. Хозяйке они оказались не нужны, а у меня даже слов нет, насколько они хороши»

«Нашла это потрясающее платье в народном стиле. Осталось дождаться теплых деньков»

«Улетный лыжный костюм, который я ухватила на распродаже»

«По € 5 каждая. Похороните меня в коралловой»

О да, согласна, коралловая прекрасна. Отличные находки! © kellyography / Reddit

«Я коллекционирую винтаж от Tommy Hilfiger, и жемчужина моей коллекции — вот эта джинсовка»

«Добыла сегодня. Мне уже за 50, но эти ботинки такие классные!»

Мне нравится! И кто сказал, что в возрасте от 50 лет нельзя круто одеваться? © thenxfam / Reddit

«Целый набор: Ermenegildo Zegna, Robert Talbott, Michael Kors, Steve Madden. И все это за $ 18»

«Нашла это неношеное дизайнерское платье всего за $ 7 в комиссионке. Изначальная цена — $ 350»

ЗаМУРчательный рождественский кардиган

«Нашел винтажную рубашку в комиссионном магазине. Это так круто! Полагаю, что покраска — ручная работа. И всего за 6 австралийских долларов»

«Эти крутые штаны за $ 6 идеально подходят к цвету моих волос»

«Нашла винтажное платье всего за 50 центов»

«Приобрела потрясающее платье всего за $ 14»

«$ 14 за все. Особенно радуюсь этому милому свитеру»

«Кофта официального фан-клуба „Звездных войн“ в отличном состоянии»

Я бы очень хотела, чтобы они еще раз такие выпустили. Так круто! © Atomsgrl / Reddit

«Великолепная ночная рубашка от Vanity Fair. Я в абсолютном восторге!»

«Купил эту байкерскую куртку из натуральной кожи всего за $ 10»

«Нашла роскошное шелковое платье, но еле-еле влезла в него. Теперь даже не знаю, куда его носить, но я просто не могла пройти мимо»

В банк, заменить масло в машине, встретить друга в аэропорту. Пора разрушать стереотипы! Это платье просто потрясающе на тебе смотрится. Кардиган и ботинки — повседневный вариант, туфли на каблуках — на вечеринку. Носи его! © pastdancer / Reddit