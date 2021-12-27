25 человек, которые купили одежду и обувь за две копейки, а выглядят в ней на миллион
Идея осознанного потребления в мире набирает обороты, и множество людей дают второй шанс одежде, покупая ее в секонд-хендах, комиссионных магазинах и на блошиных рынках. Благо там можно найти настоящие сокровища: от брендовых пиджаков и винтажных платьев до коллекционных атрибутов.
Нам в AdMe.ru нравится такой подход, и мы считаем, что при упорстве и некоторой толике удачи в подобных местах попадаются весьма крутые находки.
«Нашла это платье всего за $ 10! Обожаю его»
«Комбинезон „Гарри Поттер“ 2000 года. Полагаю, его выпускали к выходу первого фильма. Мне повезло, что он достался мне»
«Кассир сказал, что кто-то ошибся и поставил слишком низкую цену, но все равно продал их мне!»
«Я стала принцем Бель-Эйра»
«Как насчет рисования на сумках? Когда я увидела эту, сразу поняла, что ей нужно веселое трио»
- Мне так нравится, я не могу выразить словами... Потрясающе! © sewitup / Reddir
«Мой трофей за $ 12,99»
«Я не новичок в поиске недорогой одежды, но этот свитер — моя любимая находка»
«Новые ботинки Dr. Martens, еще в коробке, всего за $ 25. Хозяйке они оказались не нужны, а у меня даже слов нет, насколько они хороши»
«Нашла это потрясающее платье в народном стиле. Осталось дождаться теплых деньков»
«Улетный лыжный костюм, который я ухватила на распродаже»
«По € 5 каждая. Похороните меня в коралловой»
- О да, согласна, коралловая прекрасна. Отличные находки! © kellyography / Reddit
«Я коллекционирую винтаж от Tommy Hilfiger, и жемчужина моей коллекции — вот эта джинсовка»
«Добыла сегодня. Мне уже за 50, но эти ботинки такие классные!»
- Мне нравится! И кто сказал, что в возрасте от 50 лет нельзя круто одеваться? © thenxfam / Reddit
«Целый набор: Ermenegildo Zegna, Robert Talbott, Michael Kors, Steve Madden. И все это за $ 18»
«Нашла это неношеное дизайнерское платье всего за $ 7 в комиссионке. Изначальная цена — $ 350»
ЗаМУРчательный рождественский кардиган
«Нашел винтажную рубашку в комиссионном магазине. Это так круто! Полагаю, что покраска — ручная работа. И всего за 6 австралийских долларов»
«Эти крутые штаны за $ 6 идеально подходят к цвету моих волос»
«Нашла винтажное платье всего за 50 центов»
- Девочка, да ты счастливая! Отличная находка. © Suri-gets-old / Reddit
«Приобрела потрясающее платье всего за $ 14»
«$ 14 за все. Особенно радуюсь этому милому свитеру»
- Свитер — просто жемчужина. © Jealous_Hospital / Reddit
«Кофта официального фан-клуба „Звездных войн“ в отличном состоянии»
- Я бы очень хотела, чтобы они еще раз такие выпустили. Так круто! © Atomsgrl / Reddit
«Великолепная ночная рубашка от Vanity Fair. Я в абсолютном восторге!»
«Купил эту байкерскую куртку из натуральной кожи всего за $ 10»
«Нашла роскошное шелковое платье, но еле-еле влезла в него. Теперь даже не знаю, куда его носить, но я просто не могла пройти мимо»
- В банк, заменить масло в машине, встретить друга в аэропорту. Пора разрушать стереотипы! Это платье просто потрясающе на тебе смотрится. Кардиган и ботинки — повседневный вариант, туфли на каблуках — на вечеринку. Носи его! © pastdancer / Reddit
А какие удачные находки вы совершили в секонд-хендах и комиссионных магазинах?
Фото на превью cufrink / Reddit
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