25 человек, которые если в чем-то и ошиблись, так это в выборе профессии
Что бы нам ни твердили на тренингах по успешности, попытка — это не всегда шаг к удаче. Иногда это стремительный прыжок прямо в лужу, который заканчивается соответственно. Например, когда хочешь сделать фигурку Гермионы Грейнджер, а получается пластилиновое чудовище.
AdMe.ru покажет самые неудачные попытки выполнить работу, которые встречались интернет-пользователям.
Так и надо их надевать: левую на правую ногу, правую — на левую. Формально все по инструкции
«Правый». «Левый».
157-я «газель» пыталась проехать под Мостом глупости в Санкт-Петербурге
Когда пожарная безопасность на высоте во всех смыслах
«Часы в доме, где я работаю няней. У них даже нет цифры 9»
А ведь идея кота-копилки казалась милой
Пособие о несправедливости и жестокости этого мира для самых маленьких
Фигурка Гермионы из «Гарри Поттера»
Это Мстители в местном парке
Будем надеяться, он все же нашел этот кабинет
«Душ в моем студенческом общежитии»
«Вы не представляете, сколько раз я промахивался и нажимал на клавишу „ù“»
Архитектор был не в себе. Строители, видимо, тоже
Когда пообещали отремонтировать машину быстро и дешево
Раздельный сбор мусора в Греции
«Плакат в моем классе компьютерной грамотности»
Отличный способ сэкономить пространство и совместить полезное с полезным. Но только на первый взгляд
Потому что чувство прекрасного у каждого свое
«Мне обещали номер с видом на море. Вон оно»
«Вот так установили вентилятор у меня в классе»
Когда заказываешь вегетарианскую пиццу, ожидаешь немного другого
Ожидание и реальность на одной фотографии
«Работой прославляем родной край».
Они хотя бы пытались
«А у нас за окошком дорожки немножко»
Все нормально, там будет стоять холодильник
Что-то сильно не так с этими коровами
Есть ли у вас в копилке истории эпичных провалов? Поделитесь с нами!
Фото на превью mmmeba / pikabu