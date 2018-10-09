25 человек, которые если в чем-то и ошиблись, так это в выборе профессии

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Что бы нам ни твердили на тренингах по успешности, попытка — это не всегда шаг к удаче. Иногда это стремительный прыжок прямо в лужу, который заканчивается соответственно. Например, когда хочешь сделать фигурку Гермионы Грейнджер, а получается пластилиновое чудовище.

AdMe.ru покажет самые неудачные попытки выполнить работу, которые встречались интернет-пользователям.

Так и надо их надевать: левую на правую ногу, правую — на левую. Формально все по инструкции

«Правый». «Левый».

157-я «газель» пыталась проехать под Мостом глупости в Санкт-Петербурге

Когда пожарная безопасность на высоте во всех смыслах

«Часы в доме, где я работаю няней. У них даже нет цифры 9»

А ведь идея кота-копилки казалась милой

Пособие о несправедливости и жестокости этого мира для самых маленьких

Фигурка Гермионы из «Гарри Поттера»

Это Мстители в местном парке

Будем надеяться, он все же нашел этот кабинет

«Душ в моем студенческом общежитии»

«Вы не представляете, сколько раз я промахивался и нажимал на клавишу „ù“»

Архитектор был не в себе. Строители, видимо, тоже

Когда пообещали отремонтировать машину быстро и дешево

Раздельный сбор мусора в Греции

«Плакат в моем классе компьютерной грамотности»

Отличный способ сэкономить пространство и совместить полезное с полезным. Но только на первый взгляд

Потому что чувство прекрасного у каждого свое

«Мне обещали номер с видом на море. Вон оно»

«Вот так установили вентилятор у меня в классе»

Когда заказываешь вегетарианскую пиццу, ожидаешь немного другого

Ожидание и реальность на одной фотографии

«Работой прославляем родной край».

Они хотя бы пытались

«А у нас за окошком дорожки немножко»

Все нормально, там будет стоять холодильник

Что-то сильно не так с этими коровами

Есть ли у вас в копилке истории эпичных провалов? Поделитесь с нами!