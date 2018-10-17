25 человек, которые еще в детстве пережили кризис среднего возраста

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Многие из нас в детстве мечтали казаться старше, а чтобы добиться этого, экспериментировали с одеждой или старались копировать манеры поведения взрослых. Но такая проблема была не у всех. Некоторые открыто признаются, что на детских фотографиях их можно спутать с 30- или даже 40-летними.

АdMe.ru отыскал 25 пользователей интернета, которые не побоялись показать всему миру свои старые фотоснимки, где так сразу и не поймешь, что это дети.

1. «Моя подруга в 12 лет выглядела на все 45»

2. «„Титаник“, звезда вестерна, телеведущая — все это моя гламурная фотосессия в 1998 году»

3. Понять, что на фото подросток, можно только благодаря брекетам

4. «На этом снимке я выгляжу так, будто только что узнала, что мои внуки еще не ели. Мне тут 12 лет»

5. «В 1981 году я была похожа на 57-летнюю бухгалтершу»

6. «Это я в ресторане моих родителей перед вечеринкой ко Дню всех влюбленных»

7. «53-летняя женщина, которая успела расстаться как минимум с тремя мужьями, или 10-летняя девочка, которая в начале 90-х считала такие фотки ужасно гламурными? Вам решать»

8. «Я почему-то решил, что по-настоящему крутой парень должен стоять именно в такой позе»

9. «Моя мама поставила это фото в рамочку. Я в ужасе»

10. Ей 30? 40? 15? Мы правда затрудняемся ответить

11. «На этом снимке мне 13 лет. И я девушка»

12. «Родители говорили, что мне идут эти очки, а я даже не задумывался над тем, как сильно я похож на Элтона Джона»

13. «Мне 11 лет на этом фото, но выгляжу я так, будто уже готова считать для вас налоги»

14. Серьезный политик? Нет, просто подросток

15. «Этот снимок был сделан еще до того, как я узнала, что парикмахеры существуют»

16. «Я в 8-м классе, хотя кажется, что у меня уже есть как минимум магистерская степень»

17. «Выгляжу как тетушка, которая держит дома дюжину кошек»

18. «Кажется, мама хотела Джорджа Майкла, но у нее появилась я»

19. Снимок из школьного альбома. Нет, это не учительница

20. «Мне здесь не 40 лет. Я всего лишь в 6-м классе»

21. «Мой жених на фото в паспорте в 16 лет выглядел как взрослый мужчина, которого давно разыскивает полиция»

22. Это школьница, а не солистка оперы

23. «В 7-м классе я, кажется, уже была готова к пенсии»

24. «На этом фото мне 8, но выгляжу я как 43-летняя разведенная женщина, которая после тяжелого дня в офисе собирается в кафе с подругами, чтобы обсудить мужчин»

25. «В свои 10 лет я казался 30-летней женщиной, которая пытается выглядеть как парень»

Думаем, что абсолютное большинство героев нашей статьи с возрастом наверняка лишь похорошели. А у вас есть такие знакомые, которые тоже могут поспорить с Бенджамином Баттоном в загадочном искусстве молодеть с годами?