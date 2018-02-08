25 человек, которые до сих пор в шоке от увиденного

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Жизнь каждый день преподносит нам сюрпризы. Неожиданные встречи, удивительные люди, ситуации, в которых мы и не думали оказаться. И реальное фото, опубликованное где-нибудь на страничке в сети, — лучший способ доказать друзьям и родным, что ваша сногсшибательная история — сущая правда.

AdMe.ru собрал снимки, авторы которых не растерялись и сумели сфотографировать то, о чем еще долго не смогут забыть.

25. «Черт возьми, я просто хочу быть таким же богатым и веселым парнем»

24. «Почувствовал на себе пристальный взгляд, обернулся, а там они»

23. «Не каждый день встречаешь Бейонсе в хозтоварах»

22. Когда задумываешься, а не стоит ли пересесть. Вот прямо сейчас встать и быстренько убежать в самый дальний конец салона

21. «Никогда не думал, что ветрогенераторы могут быть полезны в штиль»

20. «Эта компания обогнала мою сестру на дороге в Тайване»

19. «Что-то у меня голова закружилась»

18. «Думал, получится смешно, но что-то смотрю на него и смеяться не хочется, хочется бежать с криками куда глаза глядят»

17. «Я посигналил автомобилю впереди, и этот грозный альпака тут же высунулся из окна. Теперь я боюсь за свою жизнь»

16. «Похоже, на моем заднем дворе разверзлись врата в ад»

15. «Теперь я понимаю смысл выражения „тебе нужно крепко держаться за эту девушку“»

14. «Кажется, с этим магазином что-то не так»

13. Просто павлин, которому в международном аэропорту Ньюарка отказали в посадке, хотя у него было собственное место в самолете

12. «Единственный раз решил дойти до работы другим путем, увидел эту витрину и теперь уже неделю не могу нормально спать»

11. «Обычно в этой раковине уборщики оставляют свои швабры. Сегодня с утра их ждал сюрприз»

10. Интересно, какое у них меню

9. Самое высокое здание в мире режет проплывающие в небе облака

8. «Это был самый долгий полет в моей жизни»

7. Ничего необычного, просто пальма на столбе, листайте дальше

6. «Мы живем на Аляске, за окном —6 °С»

5. «Ладно-ладно, уже не смотрю!»

4. «Что-то мне не хочется подниматься по этой лестнице»

3. «До сих пор не пойму, кто удивлен этой встречей больше — я или они»

2. «Хотели поиграть в баскетбол, а тут, похоже, нужен серф»

1. «Кажется, мне пора срочно бежать из этого дома»

Мы уже бегаем по углам своих квартир с телефонами в руках. Призраков пока не видно. Но может быть, с чем-то интересным уже успели столкнуться вы?