25 человек, которые до сих пор в шоке от увиденного
Жизнь каждый день преподносит нам сюрпризы. Неожиданные встречи, удивительные люди, ситуации, в которых мы и не думали оказаться. И реальное фото, опубликованное где-нибудь на страничке в сети, — лучший способ доказать друзьям и родным, что ваша сногсшибательная история — сущая правда.
AdMe.ru собрал снимки, авторы которых не растерялись и сумели сфотографировать то, о чем еще долго не смогут забыть.
25. «Черт возьми, я просто хочу быть таким же богатым и веселым парнем»
24. «Почувствовал на себе пристальный взгляд, обернулся, а там они»
23. «Не каждый день встречаешь Бейонсе в хозтоварах»
22. Когда задумываешься, а не стоит ли пересесть. Вот прямо сейчас встать и быстренько убежать в самый дальний конец салона
21. «Никогда не думал, что ветрогенераторы могут быть полезны в штиль»
20. «Эта компания обогнала мою сестру на дороге в Тайване»
19. «Что-то у меня голова закружилась»
18. «Думал, получится смешно, но что-то смотрю на него и смеяться не хочется, хочется бежать с криками куда глаза глядят»
17. «Я посигналил автомобилю впереди, и этот грозный альпака тут же высунулся из окна. Теперь я боюсь за свою жизнь»
16. «Похоже, на моем заднем дворе разверзлись врата в ад»
15. «Теперь я понимаю смысл выражения „тебе нужно крепко держаться за эту девушку“»
14. «Кажется, с этим магазином что-то не так»
13. Просто павлин, которому в международном аэропорту Ньюарка отказали в посадке, хотя у него было собственное место в самолете
12. «Единственный раз решил дойти до работы другим путем, увидел эту витрину и теперь уже неделю не могу нормально спать»
11. «Обычно в этой раковине уборщики оставляют свои швабры. Сегодня с утра их ждал сюрприз»
10. Интересно, какое у них меню
9. Самое высокое здание в мире режет проплывающие в небе облака
8. «Это был самый долгий полет в моей жизни»
7. Ничего необычного, просто пальма на столбе, листайте дальше
6. «Мы живем на Аляске, за окном —6 °С»
5. «Ладно-ладно, уже не смотрю!»
4. «Что-то мне не хочется подниматься по этой лестнице»
3. «До сих пор не пойму, кто удивлен этой встречей больше — я или они»
2. «Хотели поиграть в баскетбол, а тут, похоже, нужен серф»
1. «Кажется, мне пора срочно бежать из этого дома»
Мы уже бегаем по углам своих квартир с телефонами в руках. Призраков пока не видно. Но может быть, с чем-то интересным уже успели столкнуться вы?
Фото на превью DaOBeeZY / twitter