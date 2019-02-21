25 человек, чья заветная мечта только что воплотилась в реальность

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Когда в жизни случается что-то хорошее и тебя переполняют эмоции, молчать об этом просто не получается. Хочется рассказать о своем счастье буквально всем. И при этом не так важно, о чем идет речь. И питомец, которого давно хотелось завести, и покупка дома радуют так сильно, что, кажется, обнял бы весь мир.

Пользователи сети поделились снимками, на которых запечатлены их мечты, ставшие реальностью. И мы в AdMe.ru безумно за них рады.

1. «Вчера я женился на этой потрясающей девушке. После долгих лет посттравматического стрессового расстройства, парализующей тревоги и депрессии она научила меня заново любить жизнь»

2. «После всей этой ужасной боли я наконец поборола эндометриоз и смогла встать с постели. Я мечтала увидеть Великую Китайскую стену — и вот я здесь»

3. «4 года назад я стала матерью-одиночкой. Мы были нищими и ночевали в машине, но сегодня наша первая ночь в собственном доме, и мы будем есть эту пиццу, сидя на полу»

4. «Я получила заслуженную ученую степень. Годы напряженной учебы того стоили»

5. «Я наконец купил свой первый дом»

6. «15 лет борюсь с тревогой и депрессией. Неделю назад в моей жизни появилась эта собака, и теперь я снова могу радоваться жизни»

7. «Я только что стал профессиональным парашютистом»

8. «Я 2 месяца был безработным и последние 2 недели выживал только на рисе и бобах. Сейчас у меня целых 2 работы: поваром и барменом, и я счастлив»

9. «Процедура усыновления завершена, и теперь я официально стал папой»

10. «Мои родители очень много работали, чтобы прокормить нас. Каждое лето они наполняли надувной бассейн водой из садового шланга для нас, детей. Вчера они впервые купались в собственном бассейне»

11. «Из-за своей инвалидности раньше я не могла укладывать волосы, но на Рождество папа подарил мне плойку, которой можно пользоваться одной рукой. Чувствовать себя независимой так круто!»

12. «Вышел мой новый альбом. У меня была депрессия, когда я писал эти песни, и сейчас я безумно счастлив, что все еще жив и что у меня все получилось»

13. «Папа очень любит лего, и на его 50-летие мы подарили ему Хогвартс. Он счастлив»

14. «Сегодня я пробежала свой первый марафон. Я тренировалась 2 месяца и стала на 3 размера меньше. Очень собой горжусь»

15. «После долгого лечения анорексии сегодня я наконец могу сказать, что полностью здорова»

16. «Сегодня моя дочь победила на конкурсе сварочного мастерства. Это был просто потрясающий день!»

17. «Бабушка всю жизнь мечтала покрасить волосы, и вот наконец это случилось»

18. «Я очень сильно похудела, и это первый раз, когда я смотрюсь в зеркало и по-настоящему себе нравлюсь»

19. «Мой отец не пьет 27 суток. До этого я просто не помню ни одного дня, когда он был бы полностью трезвым»

20. «Последние 4 месяца по ночам и по выходным я разрабатывала новые рецепты, чтобы опубликовать свою кулинарную книгу. Только что я сделала последнее фото готового блюда. Скоро моя мечта осуществится»

21. «Я 28 лет мечтал завести питомца. Знакомьтесь, это Майкрофт»

22. «Мы с моим 90-летним другом опубликовали первый англоязычный перевод старой армянской книги»

23. «Я стала американской гражданкой, сегодня по почте пришел мой паспорт. Я плакала от счастья, когда увидела этот конверт и когда наконец его открыла»

24. «Сейчас я в ремиссии — и мои волосы снова начали отрастать»

25. Он только что узнал, что сдал самый сложный в Бразилии вступительный экзамен. У его семьи не было денег на подготовительные курсы, и он мыл полы в университете бесплатно, чтобы их посещать

А у вас есть мечта, которую вы усиленно воплощаете в жизнь? Расскажете о ней в комментариях?