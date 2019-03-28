25 хитростей от людей, которые слишком ловко упрощают себе жизнь

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Чтобы упростить себе жизнь, люди готовы на многое. Конечно же, без находчивых изобретателей не было бы технического прогресса и мы до сих пор, наверное, готовили бы еду исключительно на костре. Но некоторые из нас иногда заходят слишком далеко. Так и появляются в сети фотографии разогреваемых на утюге кусочков пиццы и видео с собаками, слизывающими со стены ванной комнаты арахисовое масло во время купания. Согласитесь, это странновато.

Но некоторые в своем стремлении заработать или сэкономить ведут себя нечестно по отношению к окружающим. И мы в AdMe.ru призываем вас все же так не делать и некоторые лайфхаки из этого списка никогда не повторять.

1. Парень, который никогда не платил за перевес в аэропорту. Вероятно, на оплату большого штрафа он уже накопил

2. Нет времени объяснять, просто кладите в карман сосиску!

3. Когда одинаково терпеть не можешь лужи и резиновые сапоги

4. Лайфхак для тех, кто устал просто лить воду

5. Главное — не забыть почистить утюг, перед тем как затеять глажку

6. Предупреждаем: есть риск произвести на даму слишком сильное впечатление. Потом крутой букет дарить все равно придется

7. Пожалуй, самый оригинальный способ стрижки кустов из всех, что мы видели

8. Вот бы и со взрослыми такое работало

9. Как развить изобретательность у ребенка? Запретить ему пользоваться смартфоном, когда он делает домашку

10. А пока такие пакеты не изобрели, интеллигенции приходится просто класть между бутылками газеты

11. Мы все же хотим верить в его сентиментальность

12. Зачем мириться с неработающими дворниками?

13. Лайфхак для тех, к кому постоянно подкрадываются сзади и пытаются заглянуть через плечо на экран компьютера

14. Мы так и не поняли, это стартап или начало сценария мыльной оперы

15. Заменитель монетки для экстренных случаев. Но если с забытой в тележке монеткой еще можно смириться, то с ключом от квартиры все гораздо печальнее

16. — Больше всего на свете я ненавижу момент, когда заканчивается туалетная бумага. — Ни слова больше!

17. Лайфхак, который не грех показать своей бабушке

18. Это настолько же мило, насколько и коварно

19. Как в переполненном вагоне метро обеспечить себе удобное местечко. Способ для тех, кто потерял совесть и не знает, где ее искать

20. При таком подходе полезная привычка выработается не за 21 день, а гораздо быстрее

21. Идеальный способ уберечь деньги от воров найден

22. Шах и мат, Шахерезада!

23. Как без проблем искупать собаку? Намажьте стену в ванной арахисовым маслом

24. Это, пожалуй, самый изысканный рецепт борьбы с депрессией

25. «За $ 250 в час я притворюсь семейным психотерапевтом и докажу вашему любимому человеку, что именно он неправ во всем»

А у вас есть собственные лайфхаки, о которых вы раньше никогда никому не рассказывали, потому что считали их слишком странными?