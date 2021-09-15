25 человек честно рассказали о превратностях семейной жизни, от которых не знаешь, смеяться или плакать
С детства мы смотрим голливудские фильмы и сериалы, которые показывают нам идеальную и порой утопичную картину семейной жизни. Мы втайне надеемся, что найдем себе вторую половинку, заведем детей, обустроим свое гнездышко и будем наслаждаться всеми прелестями брака. Но, повзрослев, мы понимаем, что хорошее дело «браком» не назовут, и в совместной жизни с другим человеком может быть не все так гладко, как мы себе представляли. Однако, если вам и вашему супругу повезло родиться с отменным чувством юмора, то каждый прожитый день вместе с ним вам точно будет приносить улыбку.
Мы в AdMe.ru искренне желаем вам счастья в браке и готовы внимательно выслушать всех, у кого накипело за долгие годы совместной жизни.
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А как вы думаете, в чем заключается секрет счастливого брака?