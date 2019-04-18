25 человек, которые могут в любой ситуации сохранить невозмутимый вид

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Всем иногда нужно немного самообладания. Если у вас бывают такие моменты, знайте: в мире есть люди, которые явно накопили его в себе слишком много, исчерпав запасы Вселенной. Например, парень, который спокойно продолжает обедать, глядя на пожар.

Возможно, фото, которые нашел AdMe.ru, помогут вам достичь просветления. Ну или, по крайней мере, вы сможете поучиться у наших героев спокойно относиться к любым ситуациям.

«Это директор школы, где учатся мои дети, в костюме Ти-Рекса. Даже не представляю, какой спор нужно было проиграть, чтобы произошло такое»

Во флешмобе «Ничего особенного не происходит» участвуют не только парень, но и соседи по метро

Ураган ураганом, а обед по расписанию

Вот как выглядит запас нервов

Вот что значит держаться из последних сил

Интересно, за столом не водитель этого автобуса?

Китаец несколько лет ездил с водительскими правами, которые сам нарисовал на тетрадном листочке

Чтобы произвести сногсшибательный эффект в аэропорту, иногда достаточно распечатать посадочный талон

Говорят, капуста помогает при мигрени. Что ж, в метро — самое оно

Чистка ямы с кобрами

«Жена хотела, чтобы я повесил жалюзи в ванной»

«Пришел к девушке и увидел там парня, который пил воду из холодильника, что я купил»

«Я назначила мужа ответственным за ужин»

Он получил разрешение от учителя есть фрукты во время занятий

Водителю останется только спокойно объяснять, как он столкнулся с Тором, летящим по своим делам

Действительно, зачем использовать только одно парковочное место?

Кто выглядит круче: человек или кот?

«Мой учитель прифотошопил себя на обложку „Форбс“ и демонстративно читал в самолете, когда впервые в жизни летел первым классом»

«Алло. Да, я на бейсбольном матче»

Если собаке нельзя ходить по магазину, просто возьмите ее на руки

В любой непонятной ситуации позируйте!

«Потратить $ 500 на ремонт этой царапины? Нет, у меня есть идея получше...»

Этот парень решил не платить штраф, а просто заменил колесо, на которое поставили колодку

Кто сказал, что местный фастфуд — плохой выбор для празднования годовщины?

«Хочу уметь игнорировать всех так, как этот парень игнорирует Арью Старк»

А у вас бывали ситуации, когда нужно было применить все ваше самообладание?