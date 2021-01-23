25 человек, чье творчество настолько реалистично, что на минутку кажется спецэффектом

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Все мы по-разному проводим время, когда приходим домой. Кто-то просто отдыхает, кто-то увлеченно готовит, а кто-то садится за любимое хобби. Среди нас много людей, способных из самых простых вещей создать настоящий шедевр. И нередко то, что производят талантливые руки, очень сложно отличить от оригинала.

AdMe.ru нашел работы, которые выглядят настолько натурально, что кажется, будто без волшебства в процессе их создания не обошлось.

«Еду по селу, а там такое»

«Ворон из шерсти. Закончила наконец-то»

«Моя первая вышивка на тюле»

«Мои руки сделали это»

«Муж сделал вот такой подарок нашему 8-летнему сыну. На планирование ушло 4 месяца. Надеюсь, ему понравится»

«Чернильный гриб из бумаги»

«Оформил интерьер, используя компьютерную графику»

«Карпы кои из полимерной глины»

«Пчелка, которую я нарисовала цветными карандашами»

«Книжный уголок в стилистике Гарри Поттера»

Мне так много времени понадобилось, чтобы осознать, на что я смотрю! Благодаря фонарям выглядит очень реалистично! Это потрясающие! © Wound_of_Nirvana / Reddit

«Я сделала этот букет цветов из бумаги для моей свекрови, у которой сегодня была операция»

«Сделала малину из полимерной глины»

«Шоколадный рулет из ниток со сливочным шоколадным кремом из ниток, покрытый сладкой ниточной пудрой»

«Миниатюрный уголок для учебы»

«Здесь настоящая только спичка»

Такие точно выживут у тех, кто не ладит с цветами

«Я сделала цветы из крепированной бумаги»

«Давненько хотела сделать миниатюрную посуду типа сервиза с позолотой, обязательно ваза или кувшин с букетом роз»

Настолько реалистично, что можно почувствовать, как море касается ног

«Сидеть, тортик... Хоро-о-оший тортик»

Еда не настоящая, а вот аппетит вызывает вполне реальный

«Вышитая брошь в виде снегиря»

Листая ленту, сначала подумала, что это просто фотография, а затем увидела слово «вышитая» и прокрутила назад, чтобы рассмотреть поближе. Прекрасно! © feline_alli / Reddit

Они точно ненастоящие?

«Учусь рисовать глаза. Что думаете?»

«Я сделала веточку сирени из холодного фарфора. Долгая и кропотливая работа, но оно того стоит»