25 человек, которые отточили свое чувство юмора до совершенства

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Некоторых людей хлебом не корми, а дай пошутить. Рядом с ними всегда хочется улыбаться, да и им самим никогда не бывает скучно. Мы в AdMe.ru обожаем весельчаков и предлагаем вам 25 фотографий от людей, чье чувство юмора заставляет аплодировать стоя. А в конце статьи вас ждет бонус о том, что даже звезды любят иногда посмеяться над собой.

«Мой брат подарил всей семье эти черные кружки... Но когда они становятся горячими, то покрываются моими фотками»

«Уже 3 дня как я заменил золотых рыбок сестры на морковку»

«Мой отец заставляет маму фотографировать, как он творит странные вещи при рекордно низких температурах»

Когда лысина — повод не для расстройств, а для крутой татуировки

«Уже месяц использую бутылку из-под сиропа для воды. Лица людей в тренажерном зале бесценны»

«Пару недель назад услышал выстрел и позвонил в полицию. Оказалось, у меня взорвалась бутылка с забродившим виноградным соком. А это подарок от друзей на 1 апреля»

Этот мужчина провалил экзамен на права 13 раз! Его семья подарила ему торт в виде водительского удостоверения, чтобы хоть где-то оно у него было

Когда забота коллег не знает границ

В музее думают, что подмены никто не заметит?

«Моя жена хотела доказать, что пиццерия переусердствовала с рекламой»

«Мой друг летом лишился ноги, но он не отчаялся и недавно запостил это фото»

«Жена и дочь изо всех сил стараются помочь мне воссоздать кадр из „Звездных войн“»

«У моего приятеля специфическое чувство юмора»

«Я учусь на морского биолога, и сестры подарили мне на Рождество тапочки в виде рыб-капель»

«Отвратительное чувство юмора моего отца тем не менее сплачивает нашу семью»

«Подарил отцу подушки с моим лицом. Получилось жестче, чем я ожидал»

«Папа мотивирует еще и к мытью полов»

«Когда заводишь с начальником разговор об отпуске, намекая, что уже и забыл, как пахнет море, а он притаскивает это»

«Моей сестре не посчастливилось оказаться в здании во время взрыва. Но многочисленные травмы не лишили ее чувства юмора»

То самое чувство, когда просишь положить в коробку с пиццей какой-нибудь прикол, а они приклеивают зеркало...

«Интернет-магазин предлагал бесплатную доставку любых заказов. Я решил приколоться и заказал конфету за 50 центов. В итоге прикололись надо мной...»

«Возможно, я буду проклят, но увидеть лицо коллеги, когда она снимала плакат, того стоило»

В приемной кардиолога с хорошим чувством юмора

В этом магазине работают юмористы

Бонус. Исполнительница роли Арьи Старк Мэйси Уильямс: «Я Ариэль, но без хвоста и груди»

Согласитесь, что идти по жизни с чувством юмора очень круто! А есть ли в вашем окружении такие весельчаки, а может быть, вы сами любите устраивать розыгрыши? Расскажите нам о самых веселых.