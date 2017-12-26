25 человек, чье чувство юмора можно спокойно назвать сверхспособностью

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Большинство из нас любит посмеяться, но есть особая категория людей, способных увидеть юмор в любой, даже самой серьезной ситуации. Именно про них часто говорят, что им «легко живется», даже если это совсем не так. AdMe.ru собрал очередную порцию веселых фотографий от тех, кто умеет пошутить над обстоятельствами и самим собой.

«Подстригла моего пса, и теперь он похож на человека, который бросил пить»

Когда пытаешься помочь родителям разобраться с компьютером

«Возвращался домой в костюме, чтобы удивить семью. В аэропорту встретил этого человека, и мы сразу же стали лучшими друзьями»

«Я работаю в IT-компании. Это наша елка»

«На работе покрасили мусорные контейнеры»

Кому вообще нужен ноутбук, если Мак прекрасно помещается в сумку?

«Решила нарядиться елкой для конкурса костюмов. Хотя с моим ростом я больше похожа на куст»

Если ваша вечеринка как минимум не похожа на это, то даже не пытайтесь звать меня

Когда у тебя есть Camry, но тебе никто не верит

«Расскажи, Снегурочка, где была?»

Что делать, когда попал в ДТП и ждешь сотрудников полиции

«Моего коллегу-мормона забавляет, когда люди думают, что у него несколько жен (на самом деле нет). Он решил всех разыграть и сделал это фото»

Ресторан говорит правду

Крик души

Ом-ном-ном-ном

«Так моя 102-летняя соседка готовилась к солнечному затмению»

«Беременная жена практикуется в пеленании. Кот Скитлс не слишком этому рад»

«Сегодня мне попалась рыба-меч»

«Моя жена была Ларой Крофт на Хеллоуин. У нее нет одной ноги, так что ей пришлось импровизировать»

«Моя девушка подарила мне коврик для мыши со своей фотографией, которая нравится мне больше всего»

«Мой „прогресс“ до и после женитьбы и рождения детей»

— Назовите буквы в верхнем ряду. — Доктор, а где вы?

Главное — не опускать руки

«Моя девушка верна своему слову»

«Наша 3-летняя дочь услышала про новогодние тосты и попросила их сделать. Так у нас появилась новая традиция»