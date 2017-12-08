25 человек, чье воображение настолько богато, что его пора на ночь запирать в сейфе

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Для человека с фантазией нет ограничений: любой окружающий предмет или явление может показаться ему совсем не тем, чем в действительности является. Мы в AdMe.ru нашли примеры того, когда люди с воображением видят мир под другим углом: и ведь, действительно, «развидеть» потом очень и очень непросто.

Фокусник будто бы целуется с огненным драконом

Эти эспрессо-мартини можно принять за барные стулья

«Эта обезьяна выглядит как любая мне известная девушка, которая учится за границей»

«Бортпроводник на моем рейсе выглядит так, будто сейчас объявит начало очередных „Голодных игр“»

«Мой кот — совсем как улитка, когда сидит на горшке»

Эти два кулера с водой, кажется, собираются пожениться

Мотоцикл похож на робота, делающего приседания

«Фотография моего сына выглядит как постер для фильма ужасов»

«Обеденный стол моего сына чем-то похож на Юпитер»

«Мои кошки выглядят здесь так, будто бы это картина на гигантском холсте, висящая над камином в доме, в котором пахнет красным деревом»

Облако над Мадейрой, больше напоминающее огненный шар

Розетка похожа на качка, играющего мышцами

Стебель тыквы — точь-в-точь как дракон

«По-моему, это облако похоже на солдата, стреляющего из ружья»

Просто камень, похожий на сэндвич с сыром

Эти животные выглядят так, будто записали лучший инди-альбом года

I’ve never wanted to be in a gang more than this one. pic.twitter.com/xwDJcKBxbW — SimonNRicketts (@SimonNRicketts) February 15, 2016

«Мой носок больше похож на открытый рот»

«Глазурь на печеньках создает впечатление, что медведю разрезали горло, из которого хлещет кровь»

«Этот банан выглядит прямо как собака моей мамы»

Матрас, который похож на мороженое в шоколадной вафле

«Эта лава застыла так, будто души грешников засасывает прямиком в пучину ада»

Dried lava looks uncannily like bodies being sucked into Hell (couldn't find a source): pic.twitter.com/KunPN6yclA — Julia Galef (@juliagalef) February 7, 2017

Опал, который больше похож на закат в облаках

«Эта церковь выглядит прямо как окаменелая курица»

Очень редкая модель кроссовок

«Моя булочка с корицей похожа на страдающего инопланетянина»