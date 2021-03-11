25+ человек без прикрас показали, что стоит за их работой на самом деле

С фразой «Все профессии важны, все профессии нужны» невозможно не согласиться. Ежедневно мы встречаем представителей самых разных специальностей. Будь то дворник на улице, учитель в школе, кассир в магазине или врач в поликлинике. У любой работы есть обратная сторона, о которой многие не догадываются и которая глазу обывателя совершенно не заметна.

AdMe.ru отыскал в сети пользователей различных профессий, которые поделились с другими людьми изнанкой своих рабочих будней. А в качестве бонуса к статье — твит о суровых трудовых условиях продавцов-консультантов.

«Сестра работает в фотоцентре, и вот кого ее попросили сфотографировать на документы»

«Это рука врача после 10 часов работы в перчатках»

«Два работника пиццерии после своей смены. Вся еда ушла за 4 часа»

«Группа подростков пришла и разгромила кинотеатр. Я был одним из тех, кто это убирал»

«Я работаю в Арктике и Антарктике и не могу носить часы на руке из-за толстого слоя одежды. Поэтому я ношу их таким образом»

«Эти часы были в Антарктиде бесчисленное количество раз и 12 раз на географическом Северном полюсе».

«Уважайте труд дворников. Мы не железные. Это моя рука после 4 часов работы в дождь и холод»

«Я работаю в отеле. Решил проверить один из номеров — не ошибочно ли он помечен как неубранный. Вот что я обнаружил»

«Вот такая туалетная бумага в больнице, в которой я работаю»

«Мой друг Майк — ветеринарный стоматолог. И иногда он работает в львиной пасти»

«Работаю представителем авиакомпании. Это ключи-карты от гостиничных номеров за мой первый год работы»

Тяжелая работа дальнобойщиков окупается такими ежедневными видами

«Моя мама работает в Amazon. Она прислала мне фотографию одного из грузовиков, которые она загрузила товаром»

«Тружусь в кол-центре. Когда мне звонят очень грубые люди, то я представляю, как они выглядят, и рисую их. Это Лоррейн, которая звонила сегодня»

«У меня вопрос, но я буду перебивать тебя каждый раз, когда ты попробуешь на него ответить».

«Я работаю в ресторане быстрого питания, а это наша метла. Босс говорит, что поменять ее слишком дорого, но зато сам ездит на линкольне»

«Я работаю в киноиндустрии и обычно стесняюсь попросить сфотографироваться с актером. Но с этим парнишкой мне непременно нужно было сделать фото»

«Скрепки, которые я удалила с документов за год моей скучной офисной работы»

«Я работаю в морозильной камере с температурой −32 °C каждый день»

«Работаю в приюте для кошек. Это фото с вопросом „Сможем ли мы забрать его?“ я отправила своему парню. Сработало»

«Я клею этикетки на коробки — держу их левой рукой и наклеиваю правой. Вот так выглядят мои „чистые“ руки»

«Работаю в зоомагазине. Это моя „комната“ для отдыха»

Тяжела и неказиста жизнь IT-специалиста

«По выходным я работаю аниматором. И моя кошка тщательно проверяет каждый костюм»

«Работаю в отеле. Гость оставил это при выезде»

Ванна, доверху наполненная игральными картами.

«Мои ноющие ступни. Я балерина»

«Я работаю в кинотеатре. Что ж, этим ребятам достается звание „Семья года“»

«Я моряк. Живем мы в каютах каждый по одному. В зависимости от должности каюты могут быть лучше и больше, покажу свою»

«Также имеется и отдельный санузел с душем и туалетом».

«Сделал это фото вчера на работе. Хочу поделиться им с вами, ребята»

Бонус: Суровые реалии рабочих будней продавцов-консультантов