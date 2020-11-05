25+ блюд и продуктов, от которых пользователи сети в детстве кривили губы, а сейчас готовы душу за них продать

В детстве я не ел никакого мяса, кроме куриного. Сегодня ем и свинину, и говядину. Не употребляю только баранину: не нравится ее запах. © John Dee / Quora

Моя мама варила большую кастрюлю овсянки, чтобы мы, дети, «согревали себе животы» перед тем, как отправиться в школу. Кашу приходилось есть, ведь денег было не так много, овсянка — едва ли не единственное, что у нас было. Сегодня я люблю овсянку: если добавить туда немного сахара и молока, она становится не такой уж и плохой. Это одна из моих любимых горячих каш! А еще я ценю, что мама готовила нам завтрак и следила за тем, чтобы мы были сыты, несмотря на то, что денег не всегда хватало. © Marianne Howard / Quora

В моей семье печень готовили отвратительно. Повзрослев, я поняла, что это прекрасный продукт, если правильно его приготовить. Особенно если добавить лучок. © June Reister / Quora

Каждый раз, когда моя мама готовила мексиканские блюда, я откладывал ломтики авокадо на край тарелки. Сегодня это важный компонент моего ежедневного рациона: чувствую себя неполноценным, если не съедаю его хотя бы в один из приемов пищи. © Ruby Abellanosa / Quora