25+ блюд и продуктов, от которых пользователи сети в детстве кривили губы, а сейчас готовы душу за них продать
Дети неспроста обожают сладкое: для роста им нужна энергия, которую дает сахар. Также у них во рту в несколько раз больше вкусовых рецепторов, чем у взрослого человека. Возможно, именно поэтому наши пищевые предпочтения меняются, когда мы становимся старше.
Герои сегодняшней подборки AdMe.ru в одном из обсуждений честно признались, какие продукты терпеть не могли в детстве, но страстно полюбили с возрастом.
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В детстве я не ел никакого мяса, кроме куриного. Сегодня ем и свинину, и говядину. Не употребляю только баранину: не нравится ее запах. © John Dee / Quora
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Моя мама варила большую кастрюлю овсянки, чтобы мы, дети, «согревали себе животы» перед тем, как отправиться в школу. Кашу приходилось есть, ведь денег было не так много, овсянка — едва ли не единственное, что у нас было. Сегодня я люблю овсянку: если добавить туда немного сахара и молока, она становится не такой уж и плохой. Это одна из моих любимых горячих каш! А еще я ценю, что мама готовила нам завтрак и следила за тем, чтобы мы были сыты, несмотря на то, что денег не всегда хватало. © Marianne Howard / Quora
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В моей семье печень готовили отвратительно. Повзрослев, я поняла, что это прекрасный продукт, если правильно его приготовить. Особенно если добавить лучок. © June Reister / Quora
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Каждый раз, когда моя мама готовила мексиканские блюда, я откладывал ломтики авокадо на край тарелки. Сегодня это важный компонент моего ежедневного рациона: чувствую себя неполноценным, если не съедаю его хотя бы в один из приемов пищи. © Ruby Abellanosa / Quora
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Брюссельская капуста! Мама умела готовить, но понятия не имела, что делать с этими крошечными зелеными шариками. Она варила их до тех пор, пока они не начинали неприятно пахнуть. Хитрость заключается в том, чтобы обжарить их на небольшом количестве масла, приправить солью и перцем. Затем нужно добавить стакан воды или бульона и варить, пока они не станут мягкими. Готово! © Amanda Goshay / Quora
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Мне никогда не нравились оливки. Но я не выковыривал их из пиццы или греческого салата, потому что знаю, что такое настоящий голод. И я заплатил за это. Примерно через 40 лет я попробовал обычную оливку и обнаружил, что они вкусные. Так что теперь покупаю их, особенно фаршированные козьим сыром или фетой, главное — не этими противными перчиками. © Michael Hogue / Quora
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Шаверма. Но я практически зависима от нее сегодня. Конечно, это сложно назвать едой, но какая разница?! © Minika Efa / Quora
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Я ненавидела то, что дети обожают: пиццу. Я была на дне рождения в кафе, и пицца была ужасной: безвкусный сыр, картонная корочка и лужа масла. Я очень долго отказывалась от пиццы, пока не попробовала по-настоящему вкусную. Сегодня я наслаждаюсь неаполитанской и чикагской пиццами. © Megan Malzkuhn / Quora
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Если в детстве в моей еде был лук, я не мог к ней прикоснуться. Сегодня я уверен: бургер без лука — это не бургер. © Dalton Jeffords / Quora
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Мы с братом были очень привередливы — настоящий кошмар для мамы! 4 года назад я уехал учиться за 1 500 км от дома, и это изменило мои привычки. Я понял, что дома ел вкусную еду каждый день, я научился ценить ее. В частности, творог. Раньше я ненавидел его, а теперь он мне очень нравится. Как же долго я его игнорировал! © Aklank Jain / Quora
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Я ходила в советский детский сад, где вечером давали гречку с молоком. Мама преподавала немецкий в соседней школе и приходила забирать меня во время 15-минутного перерыва между занятиями. После я ждала ее в учительской, но первым делом надо было съесть гречку с молоком. Поэтому я отчаянно запихивала ее в себя, пока мама ждала за дверью. Сейчас мне нравится это блюдо — если добавить ложечку масла и щепотку соли. © Ilana Halupovich / Quora
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Грибы. Мне не нравилась их текстура. Став взрослой, я обнаружила, что мне нравится аромат сырых грибов, а затем я научилась их готовить. Жаль, что многие в моей семье страдают от аллергии на них. © Betty Graham / Quora
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Лет до 20 я была очень привередливой в еде. Я не ела овощи, если на них не было соуса, и фрукты, если они были без сиропа. Однажды я попробовала салат из шпината с французской заправкой. Он открыл для меня мир здоровой пищи. Моя семья была шокирована: они думали, я буду есть только печенье, запивая его миндальным молоком. © Kathy Holman / Quora
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Раньше я ненавидела бананы. Что-нибудь с банановым вкусом казалось мне самым ужасным на свете. Но теперь я безумно люблю их! Настолько, что не могу зайти в продуктовый магазин и не купить банан. © Diana Luu / Quora
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Не любил спагетти, пока не поступил в колледж. Там я начал есть их вместо лапши рамен с фасолью. Сейчас я люблю спагетти. © Mike Criner / Quora
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В детстве я ел только белый хлеб и никогда — морепродукты. Сейчас я предпочитаю цельнозерновой. Что касается морепродуктов, то я все еще немного привередлив, но креветки, омары, моллюски и кое-какая рыба прочно поселились в моем рационе. Мне все еще не нравятся сырые устрицы, но если приготовить их в стиле «килпатрик» (с беконом и кетчупом), они великолепны. © Eric Hahn / Quora
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При виде острого я терял аппетит. Многие мои товарищи из колледжа родились и выросли на Шри-Ланке, где традиционно готовят такую еду. Мы с моим лучшим другом были склонны к «нежному мазохизму» и соревновались, кто сможет съесть самое жгучее блюдо. Конечно же, выигрывал он, но мне стало проще есть острое, и я даже начал наслаждаться им. © Henry Smith / Quora
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Яйца. Буквально в прошлом году к горлу подступала тошнота, стоило мне услышать словосочетание «яичница-болтунья». Папа был главным поваром дома, и яйца, которые он готовил, пахли просто ужасно. Я ел только сваренные вкрутую яйца, обильно приправленные солью. Через какое-то время я уехал, начал готовить самостоятельно, не стараясь угодить чужим вкусам, и теперь ем как минимум одно яйцо в день. © Kay Skjo / Quora
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В сладком цитрусовом запахе апельсинов было что-то такое, чего я не могла вынести в детстве. Я ела лимоны, лаймы и грейпфруты, но апельсины почему-то обходила стороной. А сегодня их сладкий цитрусовый вкус кажется мне просто восхитительным! © Addison Taylor Rich / Quora
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Моя дорогая мамочка каждый раз варила брокколи до состояния кашицы. Видя брокколи в меню, я испытывал благоговейный ужас. Когда у меня появилась собственная кухня, я выяснил, что жареная брокколи с добавлением небольшого количества бальзамического уксуса — это нежное, вкусное и сочное блюдо. Ни разу не слышал, чтобы наши дети жаловались на брокколи, а двое из них и вовсе называют ее своей любимой едой. © Benjamin Abbott-Scott / Quora
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Всю жизнь думал, что терпеть не могу батат. Однажды в ресторане жена заказала картофель фри из него. Я попробовал, и меня зацепило. С тех пор я полюбил батат в любом виде, и мы часто запекаем его. © Robert Crooks / Quora
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Моей нелюбимой едой в детстве была кинза. Эта трава была частью почти каждого блюда, которое я ел и в Мексике, и дома (у нас работала экономка-мексиканка). Она была в супах, тушеных блюдах и салатах. Когда мне было под 60, в ресторане быстрого питания добавили заправку из соевого соуса и кинзы. В тот момент я понял, что это не настолько ужасно, как мне казалось. С тех пор я использую кинзу при готовке. © C. Brooke Gruenberg / Quora
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В детстве я вообще не ел курицу, а сегодня не могу жить без нее. © Nilotpal Neogy / Quora
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Я ненавидел кешью всеми фибрами души до 18 лет. Однажды при мне мой племянник уплетал их так, словно это пища богов. Я попробовал и влюбился в эти орехи. Когда мама прячет их от меня, иногда я их даже ворую. © Srilekha K P / Quora
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Что-либо сладкое. Да, я серьезно. Я бы почувствовала себя как в раю, если бы мне дали 2 лимона и солонку, чтобы посыпать их. Позже мои вкусовые предпочтения изменились, и теперь вместо кислого я люблю сладкое. © Nicole Moncada / Quora
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Моя мама готовит маффины с креветками. Это жареная смесь из креветок, сыра, майонеза и карри на английском маффине. Это блюдо отталкивало меня в детстве, а теперь я не могу представить, что когда-то не любила их. © Holly Ball / Quora
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Когда я была младше, тетушка всегда кормила меня салатом, и я ненавидела его. Я выбрасывала салат в мусорное ведро, пока она смотрела новости. Но когда я стала старше, я оценила всю пользу салата. С тех пор он мне нравится, и я регулярно его ем. © Sharon-Mary / Quora
А вы были привередливы в детстве? Какой продукт или блюдо вы ненавидели в то время, но обожаете сейчас?