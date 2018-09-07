25 модных трендов, которым не дано снискать всенародную любовь

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Модные тренды меняются не по дням, а по часам, а именитые бренды вроде Gucci и Versace, кажется, соревнуются друг с другом в эпатажности. Не все вещи, представленные в последних коллекциях гигантов модной индустрии, хочется надеть, но зато за некоторыми трендами очень весело наблюдать.

AdMe.ru подобрал 25 доказательств того, что иногда модные бренды не диктуют тенденции, а создают новые мемы.

«А вы бы заплатили $ 1 800, чтобы носить на ногах нечто вроде парика?»

«Кажется, я знаю, чем вдохновились в Balenciaga, создавая новое пальто за $ 8 000»

Versace тоже не отстает

Тренд сезона — сумка для шопинга из ПВХ за $ 1 500

«Кто-то хочет на пикник? Я возьму скатерть»

Для закоренелых интровертов

В Gucci вдохновились ретромасками для лыж при создании этого образа

«Высокая мода хорошо понимает мое настроение»

Когда определение «крупная вязка» кто-то воспринял слишком буквально

Когда жалко выбрасывать старые джинсы

«Вязаные» легинсы

«Конверсы» уже не те

Когда даже бренду жалко испортить такую дорогую сумку

Теперь белье и нижним-то не назовешь

Мода, что ты делаешь? Сумки в виде кенгуру?

Джинсы, незаметно переходящие в сапоги

Каблуки в квадрате

Тотальный комбинезон: то ли для холодной осени, то ли чтобы на солнце не обгореть

Пальто, в котором не страшно и в море поплавать

Паспорт всегда с собой

Пляжная мода: новый уровень от Crocs

Когда нужны классические брюки, но в душе ты бунтарь

Zip-пакеты как источник вдохновения

Платье за € 430 от Alexander Wang (юбка в стоимость не входит)

Бонус: иногда высокую моду очень легко воссоздать в домашних условиях