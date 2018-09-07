25 модных трендов, которым не дано снискать всенародную любовь
Модные тренды меняются не по дням, а по часам, а именитые бренды вроде Gucci и Versace, кажется, соревнуются друг с другом в эпатажности. Не все вещи, представленные в последних коллекциях гигантов модной индустрии, хочется надеть, но зато за некоторыми трендами очень весело наблюдать.
AdMe.ru подобрал 25 доказательств того, что иногда модные бренды не диктуют тенденции, а создают новые мемы.
«А вы бы заплатили $ 1 800, чтобы носить на ногах нечто вроде парика?»
«Кажется, я знаю, чем вдохновились в Balenciaga, создавая новое пальто за $ 8 000»
Versace тоже не отстает
Тренд сезона — сумка для шопинга из ПВХ за $ 1 500
«Кто-то хочет на пикник? Я возьму скатерть»
Для закоренелых интровертов
В Gucci вдохновились ретромасками для лыж при создании этого образа
«Высокая мода хорошо понимает мое настроение»
Когда определение «крупная вязка» кто-то воспринял слишком буквально
Когда жалко выбрасывать старые джинсы
«Вязаные» легинсы
«Конверсы» уже не те
Когда даже бренду жалко испортить такую дорогую сумку
Теперь белье и нижним-то не назовешь
Мода, что ты делаешь? Сумки в виде кенгуру?
Джинсы, незаметно переходящие в сапоги
Каблуки в квадрате
Тотальный комбинезон: то ли для холодной осени, то ли чтобы на солнце не обгореть
Пальто, в котором не страшно и в море поплавать
Паспорт всегда с собой
Пляжная мода: новый уровень от Crocs
Когда нужны классические брюки, но в душе ты бунтарь
Zip-пакеты как источник вдохновения
Платье за € 430 от Alexander Wang (юбка в стоимость не входит)
Бонус: иногда высокую моду очень легко воссоздать в домашних условиях
А какие из последних веяний моды вас удивили или даже рассмешили?
Фото на превью EmArKay_11 / Reddit, rickowens.eu