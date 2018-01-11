24 курьезные истории из жизни с очень неожиданной концовкой

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Каждый из нас хоть раз в жизни попадал в такую ситуацию, из-за которой ему становилось жутко неловко. Однако хорошо, что неприятный осадок от произошедшего быстро сменяет осознание того, что нас таких много, а значит, ничего страшного в подобных неловкостях нет.

Мы в AdMe.ru собрали для вас подборку курьезных ситуаций, которыми не постеснялись поделиться люди со всех уголков планеты. За это мы им бесконечно благодарны.