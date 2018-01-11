24 курьезные истории из жизни с очень неожиданной концовкой
Каждый из нас хоть раз в жизни попадал в такую ситуацию, из-за которой ему становилось жутко неловко. Однако хорошо, что неприятный осадок от произошедшего быстро сменяет осознание того, что нас таких много, а значит, ничего страшного в подобных неловкостях нет.
Мы в AdMe.ru собрали для вас подборку курьезных ситуаций, которыми не постеснялись поделиться люди со всех уголков планеты. За это мы им бесконечно благодарны.
- Учусь на переводчика во Франции. Мой единственный хвост на данный момент — испанский язык. Все бы ничего, но я коренной испанец.
- Я наказала ученика за то, что он подделал подпись родителей. На следующий день его родители написали на меня жалобу директору. Ну откуда я могла знать, что девичья фамилия матери действительно Бэтмен?
- Открыла баночку крема Nivea и облизала фольгу. Оказывается, это не так вкусно, как йогурт.
- Путешествую по Ирландии. Решил сделать смешное фото с овцой в моих очках. Короче, если повстречаете овцу в черных Ray-Ban...
- Наш сисадмин в отпуске. Не знаю, как он это делает, но каждый день на всех рабочих компьютерах заставкой оказывается его новая фотка с пляжа.
- После года холостяцкой жизни я познакомился с очень милой 24-летней девушкой. Когда она узнала, что у меня нет ни смартфона, ни телевизора, ни аккаунта в Facebook, она испугалась и ушла от меня. На прощание сказала, что ей лучше найти кого-то «нормального».
- За 4 дня до свадьбы моя невеста сломала левый безымянный палец.
- Хвасталась новому ухажеру своей непредсказуемостью и спонтанностью. Тогда он медленно приблизил свои губы к моим и сладострастно прошептал: «Так удиви меня». До сих пор не знаю, зачем я рыгнула в ответ.
- Попросила практикантку сделать 150 копий. Она сделала всего 50. Когда я ей сказала об этом, она выбросила готовые копии в урну... и пошла делать новые.
- Сегодня встретил в парке одноклассницу, с которой мы не виделись со школы. Она была с мужем и двумя детьми. А я с друзьями ловил покемонов.
- Сегодня один русский спросил у меня, не из России ли я. С удивлением ответила, что нет. Он объяснил, что мои татуировки означают принадлежность к мафии. Да уж!
- Уснул в электричке и проспал несколько минут. Когда я проснулся, то весь вагон смотрел на меня со странной улыбкой. Я до сих пор не знаю, что такого сделал.
- Был на каникулах в Австралии. По кровати проползло невероятно огромное и страшное насекомое, а после исчезло. Так и не смог его отыскать. Та ночь была самой долгой в моей жизни.
- Работаю на ресепшен в отеле. Сегодня клиенты написали в жалобе, что вода в море слишком соленая.
- Недавно подошли ко мне два чувака. Один из них: «Гони мобильный». В ответ я замахнулся и врезал ему прямо по лицу. Второй остолбенел. Оказалось, что это промоутеры. Они раздавали буклеты с приглашением на курс самообороны.
- Невестка научила моего 4-летнего внука рыдать и кричать: «Я что, недостаточно хорош для тебя?» И так каждый раз, когда я спрашиваю ее, хочет ли она еще детей.
- С сегодняшнего дня мы с мужем решили делить поровну домашние обязанности. Его очередь мыть посуду. Он открыл кран, намочил руки, закрыл кран, вытер руки, взял ключи от машины и уехал. Вернулся с посудомоечной машиной.
- Я парикмахер. Сегодня ко мне пришел клиент и знаками показал, что он глухонемой. К счастью, я немного знаю язык жестов и пытаюсь завязать беседу. Он не выдерживает и говорит вслух: «Господи, такой гениальный план провалился. Стригите молча, умоляю!»
- Чтобы отомстить мне после ссоры, жена завернула в фольгу тапки вместо обычного сэндвича, который я беру на работу.
- Отмечал Новый год в Рио-де-Жанейро. Приехал туда ради красивейшего салюта на пляже. Перед самой полночью решил быстренько сбегать в отель за фотоаппаратом. Застрял в лифте. До 3:00 утра. С праздником, блин.
- У меня аллергия на морскую воду. Я всю жизнь живу на Таити.
- Сегодня мне внезапно захотелось купить жене цветы. Она приняла их со слезами на глазах: «Дорогой, ты не забыл». Самое интересное, что я так и не понял, о чем она. Ну что сказать, пронесло!
- Сказал начальнице, что она ошиблась в расписании, так как в этом году нет 29 февраля. «Как нет?! После вторника сразу четверг?» Она была совершенно серьезна.
- 2014 год. 31 декабря ехал из города в деревню отмечать Новый год в кругу семьи, но не доехал. Застрял в степи в метель. Думал, что так и встречу Новый год — один в машине. Уже машину заносить снегом начало, а тут кто-то стучит в окно. Оказывается, мужик позади меня тоже застрял, залез в машину с литром и квашеной капустой. Я этот Новый год на всю жизнь запомнил. Спасибо, дядя Миша!
Делитесь в комментариях курьезными историями, которые уже случились с вами в новом году.