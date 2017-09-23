24 веселых доказательства того, что иметь брата или сестру — безмерное счастье

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Тот, у кого есть брат и сестра, знает, как же это здорово. И хотя в детстве очень часто дети конфликтуют друг с другом, но с возрастом братская и сестринская любовь крепнет. И каждый выражает ее по-разному. AdMe.ru нашел несколько зажигательных фото о том, как же иногда забавно проявляются эти чувства.

24. Младший брат мешал детям раскладывать карточки. Решение нашлось

23. «Мама оставила мне сэндвич с запиской. Но брат нашел их до меня»

22. Взаимовыручка

21. «Именно в этот момент я поняла, что больше не единственный ребенок в семье»

20. С такими братьями шутки плохи

19. Когда растешь в большой семье

18. Каждый раз, когда она берет братишку на руки...

17. «Моя сестра — веган. Вчера она вернулась из бара и уснула на моем месте. Что ж, сюрприз!»

16. «Это только мое фото!»

15. Когда наконец выиграла у брата

14. «Сестре пришлось уехать и оставить на меня племянника. Отправил ей сегодня это фото»

13. Нейтрализация младшего

12. «Ждет, пока его брат выйдет из комнаты»

11. «Сестра попросила на Рождество плед. Мы с братом постарались»

10. Для сестры «ничего не жалко»

9. «Долгожданные кроссовки пришли, когда я был на работе. Попросил младшего сфоткать»

8. «Теперь ты будешь жить здесь»

7. Когда сестрица — математик

6. Братья с детства вешают таким образом звезду на елку. Им пошел уже третий десяток...

5. «Заведи двоих детей, — говорили они. — Они будут лучшими друзьями»

4. И в мире животных тоже существует противостояние братьев

3. Главная помеха для исполнения желания

2. Вообще, в детстве не то чтобы слишком любишь брата или сестру...

1. Но что бы там ни было, вы всегда будете безумно рады встрече с братом