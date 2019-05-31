15 твитов и комментариев о проблемах настоящего, которые не принято обсуждать
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Люди не боятся высказывать свое мнение в интернете, но часто не предполагают, что могут услышать в ответ хлесткие, правдивые, смешные или откровенно дерзкие комментарии от людей, которые не лезут за словом в карман и умеют ставить других на место. Особенно когда дело касается проблем современности, которые окружающие не очень любят обсуждать.
AdMe.ru отобрал 15 прямолинейных, но всегда оригинальных замечаний людей, которые способны подтолкнуть других пользователей пересмотреть свои взгляды на действительно важные вещи в этом мире.
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Фото на превью Kyle_sch / reddit
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