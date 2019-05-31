15 твитов и комментариев о проблемах настоящего, которые не принято обсуждать

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Люди не боятся высказывать свое мнение в интернете, но часто не предполагают, что могут услышать в ответ хлесткие, правдивые, смешные или откровенно дерзкие комментарии от людей, которые не лезут за словом в карман и умеют ставить других на место. Особенно когда дело касается проблем современности, которые окружающие не очень любят обсуждать.