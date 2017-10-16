24 товара, которые кажутся извращенной выдумкой, но при этом абсолютно реальны
Многих людей время от времени посещают странные фантазии, но только самые смелые воплощают их в реальность и успешно продают за немалые деньги.
AdMe.ru обнаружил удивительные товары, глядя на которые задался только двумя вопросами: ка-а-ак? заче-е-ем? А потом подумал: «А не купить ли?»
Селфи-ложка
Защитный спрей от энергетических вампиров
Говорят, эликсир избавляет от плохих вибраций и защищает ауру от нападения.
Честные носки
Коврик-сексист
И коврик-человеконенавистник
Консервированное мясо единорога
«Волшебство в каждом кусочке». Мда-а.
Пустота
И всего-то 9 баксов. Дайте две пустоты!
Ну очень мягкая мебель
Туалетная бумага, которая светится в темноте
Производители утверждают, что такая бумага экономит электроэнергию: не требуется включать свет в туалете. Что-то в этом есть.
Искусственный человеческий жир
Баскетбол для носа
Бальзам для губ с ароматом бекона
Сумка — пивной живот
Дозатор геля для душа
«Звездные войны» вручную
Легинсы с предельной степенью наготы
Баночка съедобных сушеных тарантулов
«Мой муж обожает этот продукт» и еще 125 положительных отзывов на Amazon, между прочим.
Наклейки для утомленных офисных работников
Шапочка для ушка
Напальчники для самых приветливых
Заколки в виде проросших зерен
Рубашка с принтом из эмодзи-какашек
Просто симпатичные перчатки с мехом
Тепло и эффектно.