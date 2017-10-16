24 товара, которые кажутся извращенной выдумкой, но при этом абсолютно реальны

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Многих людей время от времени посещают странные фантазии, но только самые смелые воплощают их в реальность и успешно продают за немалые деньги.

AdMe.ru обнаружил удивительные товары, глядя на которые задался только двумя вопросами: ка-а-ак? заче-е-ем? А потом подумал: «А не купить ли?»