24 товара, которые кажутся извращенной выдумкой, но при этом абсолютно реальны

Многих людей время от времени посещают странные фантазии, но только самые смелые воплощают их в реальность и успешно продают за немалые деньги.

AdMe.ru обнаружил удивительные товары, глядя на которые задался только двумя вопросами: ка-а-ак? заче-е-ем? А потом подумал: «А не купить ли?»

Селфи-ложка

Защитный спрей от энергетических вампиров

Говорят, эликсир избавляет от плохих вибраций и защищает ауру от нападения.

Честные носки

Коврик-сексист

И коврик-человеконенавистник

Консервированное мясо единорога

«Волшебство в каждом кусочке». Мда-а.

Пустота

И всего-то 9 баксов. Дайте две пустоты!

Ну очень мягкая мебель

Туалетная бумага, которая светится в темноте

Производители утверждают, что такая бумага экономит электроэнергию: не требуется включать свет в туалете. Что-то в этом есть.

Искусственный человеческий жир

Баскетбол для носа

Бальзам для губ с ароматом бекона

Сумка — пивной живот

Дозатор геля для душа

«Звездные войны» вручную

Легинсы с предельной степенью наготы

Баночка съедобных сушеных тарантулов

«Мой муж обожает этот продукт» и еще 125 положительных отзывов на Amazon, между прочим.

Наклейки для утомленных офисных работников

Шапочка для ушка

Напальчники для самых приветливых

Заколки в виде проросших зерен

Рубашка с принтом из эмодзи-какашек

Просто симпатичные перчатки с мехом

Тепло и эффектно.

Жующая копилка

Фото на превью amazon, imgur

57 На склад!
23 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!