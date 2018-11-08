24 снимка, которые действуют на людей как красная тряпка на быка

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Когда кто-то поцарапал твою любимую сковородку. Когда почти собрал пазл, но выяснилось, что не хватает одного фрагмента. Когда кто-то занимает сразу два места в автобусе... Есть множество вариантов таких «когда», и они раздражают каждого без исключения. Приготовьтесь, сегодняшняя подборка проверит ваши нервы на прочность.

AdMe.ru нашел 24 случая, за которые надо бы ввести отдельную систему штрафов.

Вы перфекционист? Тогда вам нельзя смотреть на эту дверь

И на эти светильники тоже

Когда день слегка не задался

Упаковочная пленка с пузырьками, которые нельзя лопнуть

«Я только что „собрал“ мой пазл»

Когда производители решили обвести тебя вокруг пальца

«Вот так мои родители хранят диски»

Наглядная демонстрация того, как не нужно парковаться

«Наверное, все в торговом центре решили, что спуститься на два этажа вниз к мусорному баку — это слишком далеко. Эта дверь ведет в мой магазин»

Когда потерял эту злосчастную штуковину

Эти бананы недозревшие и перезревшие одновременно

Кто-то обрезал шнуры для зарядки Android-устройств

Фольга оторвалась, а пленка осталась

Когда ты решила лечь спать, а муж — нет

Кому нужна эта ваша дорога, когда есть тротуар

Когда пришел на классный концерт, но думаешь только о том, что тебе неправильно наклеили браслет-проходку

"Фото из переполненного автобуса. Примерно 10 пассажирам не хватило мест"

Когда тебе доставили пиццу, которая максимально далека от описания «идеально нарезанная»

А ведь все так хорошо начиналось

«Недавно у меня появились новые соседи по комнате. Теперь моя сковорода с антипригарным покрытием выглядит вот так»

Вас это тоже раздражает?

«Так мой 9-летний сын хранит деньги»

Убийство пончика — зрелище не для слабонервных

Поймет каждый, у кого есть домашний питомец