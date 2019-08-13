24 снимка «до и после», на которых перемены видны невооруженным глазом
Спасибо Жозефу Нисефору Ньепсу за то, что когда-то изобрел фотографию. Эта ручная «машина времени» позволяет хранить воспоминания и легко возвращаться в прошлое по желанию. А еще с помощью всего лишь пары снимков, сделанных в разное время, можно отследить прогресс и любые перемены, увидеть, как менялись мы, наша жизнь и мир вокруг.
Нам в AdMe.ru очень нравится рассматривать и сравнивать снимки «до и после». Уверены, что и вам будет интересно посмотреть вместе с нами 24 фото из этой подборки и представить, какая история скрывается за ними.
40 лет спустя все так же влюблены
Когда находишь парикмахера, которому доверяешь
«Менее чем за год моя улитка превратилась из 4-сантиметровой ракушки в гиганта размером в 17 см»
Подружки-хохотушки 45 лет спустя
Слева — 10 лет наркозависимости. Справа — 3 года абсолютной трезвости
Бостон с разницей в 30 лет
«У нас с сестрой были не самые лучшие школьные годы»
Новая Зеландия. Фото с разницей в 2 дня
«Моя дочь и я на горе Лукаут-Маунтен в 2006-м и 2019-м»
Как меняется погибающее растение, если начать за ним правильно ухаживать
«Мой прадед почти 100 лет назад и мой дед возле 3-й модели Tesla»
«Никто не хотел ее брать, потому что она была „уродливым“ котенком в помете. Просто посмотрите на нее сейчас!»
«5 лет между летом 2014-го и 2019-го. Согнал жир и нарастил мышечную массу»
«Год назад я побрилась налысо, сейчас копна отросла, но добавилась седина»
«Бедная малышка строила мне грустные глазки, пока мы наконец не забрали ее домой. Наша новая собака — Хлоя!»
Австралия. 5 месяцев после начала дождей
«Слева — я и мой сын, справа — мой сын и мой внук»
«Бабушкины ложки, которые она собрала со всего мира, за 30 с лишним лет сильно потускнели. Так они выглядели до чистки и после»
«Слева — фото, сделанное год назад, справа — вчерашний снимок. Я никогда не думала, что выйду на публику в кроп-топе!»
Слева — выпускной 2009-го, справа — свадьба 2019-го
Рисунки с разницей в 3 года
«Слева — я и мой муж в 3 года, в одном детском саду, 1994 год. Справа — наши дети, 3 года и 6 лет, в первый день школы, 2019 год»
Уже больше 50 лет два «Мистера Олимпия», Франко Коломбо и Арни, играют в шахматы
Бонус: как шутят румыны, «армия социалистической Румынии и капиталистической»
После таких подборок нам тоже хочется покопаться в своих личных архивах и сделать подобные сравнительные коллажи, увидеть перемены или воссоздать кадры из прошлого. А вы часто пересматриваете свои старые фото и сравниваете с настоящим?
Фото на превью komarexalex / Reddit