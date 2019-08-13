24 снимка «до и после», на которых перемены видны невооруженным глазом

21 2 19 8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Спасибо Жозефу Нисефору Ньепсу за то, что когда-то изобрел фотографию. Эта ручная «машина времени» позволяет хранить воспоминания и легко возвращаться в прошлое по желанию. А еще с помощью всего лишь пары снимков, сделанных в разное время, можно отследить прогресс и любые перемены, увидеть, как менялись мы, наша жизнь и мир вокруг.

Нам в AdMe.ru очень нравится рассматривать и сравнивать снимки «до и после». Уверены, что и вам будет интересно посмотреть вместе с нами 24 фото из этой подборки и представить, какая история скрывается за ними.

40 лет спустя все так же влюблены

Когда находишь парикмахера, которому доверяешь

«Менее чем за год моя улитка превратилась из 4-сантиметровой ракушки в гиганта размером в 17 см»

Подружки-хохотушки 45 лет спустя

Слева — 10 лет наркозависимости. Справа — 3 года абсолютной трезвости

Бостон с разницей в 30 лет

«У нас с сестрой были не самые лучшие школьные годы»

Новая Зеландия. Фото с разницей в 2 дня

«Моя дочь и я на горе Лукаут-Маунтен в 2006-м и 2019-м»

Как меняется погибающее растение, если начать за ним правильно ухаживать

«Мой прадед почти 100 лет назад и мой дед возле 3-й модели Tesla»

«Никто не хотел ее брать, потому что она была „уродливым“ котенком в помете. Просто посмотрите на нее сейчас!»

«5 лет между летом 2014-го и 2019-го. Согнал жир и нарастил мышечную массу»

«Год назад я побрилась налысо, сейчас копна отросла, но добавилась седина»

«Бедная малышка строила мне грустные глазки, пока мы наконец не забрали ее домой. Наша новая собака — Хлоя!»

Австралия. 5 месяцев после начала дождей

«Слева — я и мой сын, справа — мой сын и мой внук»

«Бабушкины ложки, которые она собрала со всего мира, за 30 с лишним лет сильно потускнели. Так они выглядели до чистки и после»

«Слева — фото, сделанное год назад, справа — вчерашний снимок. Я никогда не думала, что выйду на публику в кроп-топе!»

Слева — выпускной 2009-го, справа — свадьба 2019-го

Рисунки с разницей в 3 года

«Слева — я и мой муж в 3 года, в одном детском саду, 1994 год. Справа — наши дети, 3 года и 6 лет, в первый день школы, 2019 год»

Уже больше 50 лет два «Мистера Олимпия», Франко Коломбо и Арни, играют в шахматы

Бонус: как шутят румыны, «армия социалистической Румынии и капиталистической»

После таких подборок нам тоже хочется покопаться в своих личных архивах и сделать подобные сравнительные коллажи, увидеть перемены или воссоздать кадры из прошлого. А вы часто пересматриваете свои старые фото и сравниваете с настоящим?