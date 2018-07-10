24 СМС от гуру пикапа, которые не увенчались успехом, зато стали хитами в интернете
С расцветом интернета и современных технологий знакомство по переписке стало обычным делом. Но, чтобы завести разговор, некоторые люди проявляют чересчур изощренную фантазию и смекалку. Например, сочиняют стихи или пишут от лица животных. С вами когда-нибудь знакомились с помощью шкафа? Нет? Тогда смотрите, как это делается.
Пользователи сети поделились нелепыми подкатами, которые насмешили их, а мы в AdMe.ru выбрали для вас самое свежее и креативное.
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А с вами случались забавные знакомства? Поделитесь с нами в комментариях.
Фото на превью Ты Пытался Подкатить / vk