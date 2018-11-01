24 ситуации, когда решение простых задач зашло слишком далеко

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

«Покажу, как отучить собаку от вредных привычек с помощью Дарта Вейдера». «Научу собирать кровать из чемоданов». «Расскажу, как селфи помогает найти чемодан в аэропорту». Так могли бы называться мастер-классы, подготовленные героями сегодняшней подборки. Ведь для них главная задача в любом деле — придумать нестандартный подход.

AdMe.ru нашел фото людей, которые наверняка посещают секретный тренажерный зал, где качают не мышцы, а смекалку.

«Работая в аэропорту, мы видим разные способы пометить свой чемодан, чтобы потом его было легче найти. Сегодня попалось такое»

Неудивительно, что он отличник

«Мы с девушкой мечтали об огромном зеркале в спальне, но не хотели тратить много денег. На распродаже нашли небольшие зеркала для шкафа по 4 доллара»

«Директор сделал для меня это, потому что я все время забываю принести на работу нож»

«Нож Мики».

Они знали, на что делать ставку

«Чаевые. Оцените, насколько вы привлекательны, по шкале от 1 до 10».

Когда чуть-чуть не хватило шлагбаума

Похоже, этот парень пришел к нам из будущего

Если нужно превратить обычную клавиатуру в игровую

Когда холодно, а ты сделала педикюр

«Чтобы быстро высушить белье, мама развешивает его над компрессором»

Чтобы пицца не остыла, пока вы едете домой

Когда ты экономный и немного хитрый

«Сливал воду из водонагревателя — и чуть-чуть не хватило длины шланга, чтобы дотянуть его до сливного отверстия»

«Наш пес часто шкодит на втором этаже. А еще он очень боится Вейдера. Проблема решена»

Уличный «фонарь» с мягким светом, сделанный с помощью бутылки и фонарика на телефоне

По нашему мнению, он справился с заданием

«Мотивируйте ваш ответ». «Давай, ответ! Давай!»

«Нужна подставка под чашку? Идете в магазин плитки, берете бесплатный образец, а потом приклеиваете на обратную сторону войлок или ткань»

Она раскусила его план

Если в смарт-часах слабая батарея

Победительница в конкурсе «Собери кровать из подручных средств»

«У моих соседей есть поворотная платформа для автомобилей»

Как это работает, можно увидеть здесь.

Этот парень — настоящий гений

Когда нет бассейна, но очень хочется, чтобы был

«Оказалось, что детали лего отлично подходят к моей клавиатуре»

Кто из героев этой подборки больше всего впечатлил вас своей смекалкой?