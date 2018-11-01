24 ситуации, когда решение простых задач зашло слишком далеко
«Покажу, как отучить собаку от вредных привычек с помощью Дарта Вейдера». «Научу собирать кровать из чемоданов». «Расскажу, как селфи помогает найти чемодан в аэропорту». Так могли бы называться мастер-классы, подготовленные героями сегодняшней подборки. Ведь для них главная задача в любом деле — придумать нестандартный подход.
AdMe.ru нашел фото людей, которые наверняка посещают секретный тренажерный зал, где качают не мышцы, а смекалку.
«Работая в аэропорту, мы видим разные способы пометить свой чемодан, чтобы потом его было легче найти. Сегодня попалось такое»
Неудивительно, что он отличник
«Мы с девушкой мечтали об огромном зеркале в спальне, но не хотели тратить много денег. На распродаже нашли небольшие зеркала для шкафа по 4 доллара»
«Директор сделал для меня это, потому что я все время забываю принести на работу нож»
«Нож Мики».
Они знали, на что делать ставку
«Чаевые. Оцените, насколько вы привлекательны, по шкале от 1 до 10».
Когда чуть-чуть не хватило шлагбаума
Похоже, этот парень пришел к нам из будущего
Если нужно превратить обычную клавиатуру в игровую
Когда холодно, а ты сделала педикюр
«Чтобы быстро высушить белье, мама развешивает его над компрессором»
Чтобы пицца не остыла, пока вы едете домой
Когда ты экономный и немного хитрый
«Сливал воду из водонагревателя — и чуть-чуть не хватило длины шланга, чтобы дотянуть его до сливного отверстия»
«Наш пес часто шкодит на втором этаже. А еще он очень боится Вейдера. Проблема решена»
Уличный «фонарь» с мягким светом, сделанный с помощью бутылки и фонарика на телефоне
По нашему мнению, он справился с заданием
«Мотивируйте ваш ответ».
«Давай, ответ! Давай!»
«Нужна подставка под чашку? Идете в магазин плитки, берете бесплатный образец, а потом приклеиваете на обратную сторону войлок или ткань»
Она раскусила его план
Если в смарт-часах слабая батарея
Победительница в конкурсе «Собери кровать из подручных средств»
«У моих соседей есть поворотная платформа для автомобилей»
Как это работает, можно увидеть здесь.
Этот парень — настоящий гений
Когда нет бассейна, но очень хочется, чтобы был
«Оказалось, что детали лего отлично подходят к моей клавиатуре»
Кто из героев этой подборки больше всего впечатлил вас своей смекалкой?
Фото на превью johnheartless / reddit