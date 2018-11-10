24 семьи, члены которых проживут очень долгую жизнь (С таким-то чувством юмора)

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Каждая семья — это отдельный мир со своими особенностями, странностями и причудами. Причем чем их больше, тем веселее. К примеру, бабушки у телевизора могут отпускать перлы похлеще стендап-комиков, а бытовые изобретения мужей нередко балансируют между гениальностью и безумием.

Мы в AdMe.ru считаем, что родные и близкие люди — пожалуй, главная ценность в нашей жизни, поэтому подготовили для вас подборку всего самого милого и смешного из того, чем поделились пользователи в интернете.

«Моя жена ненавидит привлекать к себе внимание, поэтому мы устроили ей сюрприз в аэропорту»

«С возвращением из тюрьмы, мам».

«Ну, мы должны были быть Клеопатрой и Цезарем»

Бабушка знает, о чем говорит

Объявление на сайте знакомств: «Дедушка ищет партнера для внучки. Она страдает из-за неправильного выбора»

«Моя дочь из средней школы нарисовала это для художественного проекта. Я верну ей доступ к интернету»

«Мы с женой объявляем о беременности»

«Попросила мужа помочь с ужином»

«Я живу либо с гением, либо с психопатом»

Звоните бабушкам чаще

«При бабушке как-то обмолвился, что соскучился по ее стряпне. Заехали братья, передали мне бабулины манты»

«Моя мама узнала про торнадо и спросила, все ли у меня в порядке. Я прислал ей это фото»

Прошел проверку

«Моя мама прислала мне это»

«То, что начиналось как крошечная выдумка, росло и росло, и выросло в большую ложь. И сейчас маленький Билл стал большой проблемой».

«Отвела дочь на выставку Ван Гога»

Всем бы собакам такую бабушку

«Нашел старое фото моего отца»

Фотогеничность 80 lvl

«Моя сестра немного странная»

Смекалка

«Случайно сфотографировал этого жизнерадостного отца на самодельной карусели»

«Мой младший брат получил сегодня свою первую банковскую пластиковую карту»

Хоррор для бабушек с Раскольниковым в главной роли

Папа развлекает себя тем, что пытается попасть топором в тыкву

«После того как моя сестра рассталась с парнем, мой отец учился фотошопу, чтобы поправить наши фото»

А у кого в вашей семье лучше всего с чувством юмора? Может, ребенок выдает перлы или супруг любит разыграть? Расскажите нам в комментариях.