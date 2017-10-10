24 жизненные ситуации, в которые попадают только «везунчики»
Каждый из нас попадал в забавные ситуации, которые случаются в повседневной жизни и противоречат здравым законам логики. Такие инциденты только и ждут, чтобы быть запечатленными на камеру.
AdMe.ru делится с вами фотографиями людей, которые точно верят в иронию судьбы.
И чем, черт возьми, тушить огнетушитель?
Когда название улицы говорит само за себя
Упаковка врет
Кажется, меня о чем-то хотят предупредить
По дороге в спортивный магазин
Сомнительная организация
«Сохраним деревья», — гласят сотни новеньких открыток
И сколько же нас таких в 7 млрд?
Действительно мощный уровень защиты
Леша подходит к делу с особой серьезностью
Тот самый момент, когда сделала педикюр и хочешь его всем показать
Сегодня служба парковки сама себя наказала
Входите через окно
С зонтом не прогадала
Тогда почему я разочарован вашей работой?
Абсолютно оправданное название
Истинная принцесса знает толк в правильном ракурсе
Когда выбираешь платье под цвет машины
Утро не заладилось
Самое время помыть машину
Четверо незнакомцев в одинаковых футболках
И так сойдет
Моя татуировка ожила
Я выбираю Гриффиндор!
Фото на превью imgur