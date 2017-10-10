24 жизненные ситуации, в которые попадают только «везунчики»

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Каждый из нас попадал в забавные ситуации, которые случаются в повседневной жизни и противоречат здравым законам логики. Такие инциденты только и ждут, чтобы быть запечатленными на камеру. AdMe.ru делится с вами фотографиями людей, которые точно верят в иронию судьбы.

И чем, черт возьми, тушить огнетушитель?

Когда название улицы говорит само за себя

Упаковка врет

Кажется, меня о чем-то хотят предупредить

По дороге в спортивный магазин

Сомнительная организация

«Сохраним деревья», — гласят сотни новеньких открыток

И сколько же нас таких в 7 млрд?

Действительно мощный уровень защиты

Леша подходит к делу с особой серьезностью

Тот самый момент, когда сделала педикюр и хочешь его всем показать

Сегодня служба парковки сама себя наказала

Входите через окно

С зонтом не прогадала

Тогда почему я разочарован вашей работой?

Абсолютно оправданное название

Истинная принцесса знает толк в правильном ракурсе

Когда выбираешь платье под цвет машины

Утро не заладилось

Самое время помыть машину

Четверо незнакомцев в одинаковых футболках

И так сойдет

Моя татуировка ожила

Я выбираю Гриффиндор!