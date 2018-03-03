24 человека, которые наутро могут и не вспомнить, каким веселым у них был вечер

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Пословица гласит: «Все должно быть в меру». Особенно это касается алкогольных напитков. Но есть люди, которые просто не знают, когда нужно остановиться. И тогда они творят совершенно безумные вещи, о которых даже не помнят на следующий день. Зато наверняка надолго запоминают всю боль похмелья.

AdMe.ru создал для вас свежую подборку фотографий, где пьяные люди гениальны и неподражаемы. Ну по крайней мере до тех пор, пока не наступит утро.

Когда ты настолько пьян, что уже неважно, чем чокаться

«Моя бабушка на выпускном брата дала жару»

Пьяный парень, зачем-то пытавшийся украсть из клуба картину, пойман фоторепортером с поличным

«Моя пьяная соседка оставила себе этот кусочек пиццы на утро»

«Наконец нашел, куда я, будучи пьяным, дел свой пятничный ужин»

«Я пьяный идиот»

«Вы были когда-нибудь так пьяны, что забыли индейку в духовке на неделю?»

«Пьяная я оставила себе немножко сэндвича с индейкой, и это самое милое, что кто-либо когда-либо делал для меня»

«В комментариях к заказу пиццы я уговорил их курьера купить и привезти мне еду из „Макдональдса“»

«Я вырубился в такси. Водитель привез меня к себе домой и дождался, пока я проснусь»

Полная бутылка вина выкатилась из-под сиденья в метро. Тогда эти двое незнакомых друг с другом пассажиров открыли ее и распили прямо в вагоне

«Потеряла студенческий пропуск сегодня ночью и меня заставили фотографироваться пьяной на новый»

«Впервые в жизни я напилась так сильно, что продолжала делать селфи, не замечая, что за моей спиной происходит драка. Обнаружила это только сегодня, просматривая фото»

«Во время новогодней вечеринки у меня дома кто-то содрал все наклейки с консервных банок»

«Все, что вам нужно знать о вчерашнем вечере: мой пьяный парень упал и потянул сухожилие. Совершенно незнакомый прохожий растягивал ему ногу посреди улицы в центре города»

Когда ты настолько пьян, что теряешь домашний телефон

«Мой пьяный приятель пытался приготовить еду в 3 часа ночи»

Что вы знаете о спонтанности и безрассудстве?

«Итак, мой друг вчера пришел пьяным домой и не помнит, как сконструировал целый самолет»

«Я спорил со своей невестой, что был не так уж и пьян прошлой ночью, на что она показала мне эту фотографию. Кажется, я был очень расстроен тем, что мой пес не отвечает на бананофон»

«Спьяну смастерил барабанную установку из коктейльных шпажек»

«За кадром осталось то, как моя пьяная и довольная собой жена напевает мелодию из „Парка юрского периода“»

Парковка перед винным магазином

«Вчера ночью впервые вырубилась полностью одетой, но каким-то образом умудрилась загрузить в твиттер целый фотосет из кафе с кебабами неподалеку»

Жительница Лондона после бурного вечера пятницы обнаружила, что пьяной успела побывать в закусочной, сделать там несколько случайных фото и загрузить их в свой аккаунт в твиттере. Снимки выглядят так, будто их делали профессионалы для рекламы этого заведения. Только сам автор при этом не помнит не только съемку, но и вообще поход за кебабом. Пост моментально стал вирусным: людей восхитило умение поставить кадр, продемонстрированное пьяным фотографом, и на девушку посыпались предложения делать больше подобных съемок. Автор фото рассказала, что герои ее снимков, возможно, еще даже не подозревают о том, какую рекламу она для них сделала. Не забудьте и вы поделиться в комментариях своими забавными пьяными подвигами, но помните, о чем всегда заботливо предупреждает Минздрав.