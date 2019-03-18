24 пользователя сети, которые стоят на пороге грандиозного открытия

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Жизнь — коварная штука. Вроде бы все уже знаешь, а потом вдруг оказывается, что ты не умеешь чистить ананас. И телефоном пользуешься не первый год, а все равно находишь функции, о которых не подозревал раньше. Наша сегодняшняя подборка посвящена озарениям, которые внезапны, как снег в июле.

Пользователи сети поделились своими мини-открытиями, а AdMe.ru просто не смог пройти мимо, ведь ничто не сравнится с тем чувством, когда...

...наконец-то узнал, как собаки носят брюки

Когда понял, что наушники AirPods можно использовать как прослушку с помощью функции «Live-прослушивание» в телефоне

Когда практическим путем выяснил, что кеды Vans всегда приземляются «лицом» вверх

Когда нашел очередной киноштамп

Когда осознал, что все это время неправильно ел ананасы

Когда узнал, как выглядят очки с диоптриями —30

Когда придумал лайфхак, как быстро стереть маркер

Когда оказалось, что, если удерживать кнопку точки на телефоне, можно получить многоточие

Когда нашел в катушке ниток специальный отсек для иголок

Когда сделал свое маленькое открытие

Когда увидел, как делают стеклянную лапшу

Когда придумал лайфхак для родителей, чьи дети любят сделать фонтан из пакетика сока

Когда оказалось, что можно открыть дно тостера и вытряхнуть крошки

Когда выяснил, что римляне неоднократно вносили правки в проект «Календарь»

Когда наткнулся в Google на тайную функцию, с помощью которой можно послушать, какие звуки издают разные животные

Когда понял, что крючки в зарядном устройстве придуманы не просто так

Когда узнал, что бывает лапша Pringles

Когда думал, что знаешь практически все об этом мире, но ошибся

Когда оказалось, что в степлере предусмотрен специальный отсек для хранения скоб

Когда нашел тайное послание

Когда осознал, что радуга — это круг

Когда проследил странную тенденцию в названиях фобий

Когда узнал, что через раздел «Заметки» в iPhone можно отсканировать документы

«Сканировать документы».

Когда вдруг тебя осенило

А вам приходилось делать собственные мини-открытия?