24 отчаянных романтика, которые живут среди нас

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Кажется, что в современном мире уже нет места романтике. Завести отношения можно так же легко, как заказать пиццу, — с помощью приложения. Возможно, именно из-за излишне практичного подхода к поиску партнера милые проявления любви и заботы стали скорее исключением, нежели правилом. AdMe.ru собрал 25 неоспоримых доказательств того, что для романтики еще не все потеряно, и на планете и в наши дни встречаются благородные рыцари и их прекрасные дамы.

Этот парень отдал своей девушке кроссовки, потому что ей натирали туфли

«Бывший моей девушки украл ее PlayStation, поэтому я купил ей новую приставку»

«В детстве мой муж всегда получал цветные карандаши на Рождество, но у него цветовая слепота, поэтому он их ненавидел. В этом году я подарила ему айфон, о котором он мечтал. И вот как я его завернула»

«Только посмотрите, какую крутую штуку соорудил для меня муж!»

«Моя девушка пришла на вечеринку в честь моего дня рождения в костюме... меня»

«Пока я готовилась к экзаменам, мой парень заказал для меня печеньки»

92-летний мужчина мастерит открытку для своей 93-летней жены

«Мы с парнем познакомились в парке, где можно гулять со своими собаками без поводка. Недавно мы отметили 2-летнюю годовщину... свою и этих ребят»

«В 30-ю годовщину свадьбы мой папа посвятил маме скамейку в парке, где они всегда гуляют вместе»

«Жена немного перебрала, поэтому я организовал для нее романтическую обстановку в ванной: включил свечи на батарейках, положил подушку и одеяло рядом с туалетом. Комплект дополнили резинка для волос, спрей для носа и вода»

Парень кормил свою девушку наггетсами, пока ей делали маникюр

«У меня не было фотографии любимой, чтобы вставить ее в медальон. Пришлось ее нарисовать»

«Мой мужчина подарил мне плакат с изображением звуковых волн его признания в любви»

В честь годовщины отношений девушка подарила парню коллаж из фотографий, сделанных за время, что они были вместе

«Мой парень всегда спрашивал меня, почему я крашусь, сидя на полу. Пока я была в отъезде, он соорудил для меня вот эту красоту»

«Мне невероятно повезло!»

«Моя жена всегда засыпает во время просмотра фильмов. Сегодня она попыталась провести меня. Я даже не злюсь, я люблю ее»

Глядя на эту фотографию, веришь, что в мире все еще есть место для романтики

«Я сама купила и собрала компьютер для своего парня!»

Парень нашел лучший способ сделать предложение своей девушке

Это не просто «конфеты-букеты», это романтика и любовь высшего уровня

Лучше любых бриллиантов

«Спросила парня, как я выгляжу в этом топе»

Девушка сделала самое милое предложение руки и сердца своему парню