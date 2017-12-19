24 отчаянных романтика, которые живут среди нас
Кажется, что в современном мире уже нет места романтике. Завести отношения можно так же легко, как заказать пиццу, — с помощью приложения. Возможно, именно из-за излишне практичного подхода к поиску партнера милые проявления любви и заботы стали скорее исключением, нежели правилом.
AdMe.ru собрал 25 неоспоримых доказательств того, что для романтики еще не все потеряно, и на планете и в наши дни встречаются благородные рыцари и их прекрасные дамы.
Этот парень отдал своей девушке кроссовки, потому что ей натирали туфли
«Бывший моей девушки украл ее PlayStation, поэтому я купил ей новую приставку»
«В детстве мой муж всегда получал цветные карандаши на Рождество, но у него цветовая слепота, поэтому он их ненавидел. В этом году я подарила ему айфон, о котором он мечтал. И вот как я его завернула»
«Только посмотрите, какую крутую штуку соорудил для меня муж!»
«Моя девушка пришла на вечеринку в честь моего дня рождения в костюме... меня»
«Пока я готовилась к экзаменам, мой парень заказал для меня печеньки»
92-летний мужчина мастерит открытку для своей 93-летней жены
«Мы с парнем познакомились в парке, где можно гулять со своими собаками без поводка. Недавно мы отметили 2-летнюю годовщину... свою и этих ребят»
«В 30-ю годовщину свадьбы мой папа посвятил маме скамейку в парке, где они всегда гуляют вместе»
«Жена немного перебрала, поэтому я организовал для нее романтическую обстановку в ванной: включил свечи на батарейках, положил подушку и одеяло рядом с туалетом. Комплект дополнили резинка для волос, спрей для носа и вода»
Парень кормил свою девушку наггетсами, пока ей делали маникюр
«У меня не было фотографии любимой, чтобы вставить ее в медальон. Пришлось ее нарисовать»
«Мой мужчина подарил мне плакат с изображением звуковых волн его признания в любви»
В честь годовщины отношений девушка подарила парню коллаж из фотографий, сделанных за время, что они были вместе
«Мой парень всегда спрашивал меня, почему я крашусь, сидя на полу. Пока я была в отъезде, он соорудил для меня вот эту красоту»
«Мне невероятно повезло!»
«Моя жена всегда засыпает во время просмотра фильмов. Сегодня она попыталась провести меня. Я даже не злюсь, я люблю ее»
Глядя на эту фотографию, веришь, что в мире все еще есть место для романтики
«Я сама купила и собрала компьютер для своего парня!»
Парень нашел лучший способ сделать предложение своей девушке
Это не просто «конфеты-букеты», это романтика и любовь высшего уровня
Лучше любых бриллиантов
«Спросила парня, как я выгляжу в этом топе»
Девушка сделала самое милое предложение руки и сердца своему парню
А какие самые романтичные поступки совершали вы для любимых или они для вас? Делитесь в комментариях!