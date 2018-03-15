24 ошибки программ и приложений, на которые не взглянешь без смеха и слез

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Компьютеры, смартфоны и другие цифровые устройства иногда дают сбой в работе, выводя на экран соответствующее сообщение. Но некоторые системы и программы делают это так, что кажется, будто они над нами издеваются. Например, принтер сообщает, что он не умеет печатать, на одном сайте нужно ввести пароль минимум из 255 символов, а некоторые программы вообще называют программистов идиотами.

AdMe.ru собрал 24 случая, когда программы заглючили и сообщили об этом в насмешливой форме. А в конце вы увидите забавный случай, когда мужчина решил действовать в полном соответствии c инструкцией и что же из этого вышло.

1. Программа поняла, что что-то пошло не так, и знает, кто в этом виноват

«Что за черт?

Это не должно было появиться. Если это случилось, программисты идиоты».

2. Как такое возможно?

«Тест завершен!

Итоговый результат: 99,9999999999999 %.

Правильных ответов: 19/19.

Повторить».

3. По крайней мере это честно

«Я понятия не имею, чего вы хотите от меня».

4. Обычное обновление. Но что-то пошло не так

«Обновление.

Установка обновления Dragon Center.

Выполнено 147 %».

5. Касперский, кажется, предупреждает о чем-то. И выглядит это как-то зловеще

«8 дней».

6. Вы когда-нибудь видели принтер, который не умеет печатать?

«Не удалось распечатать документ.

Печать на данном принтере не поддерживается.

Закрыть».

7. «Я так и не понял, лайк это или дизлайк»

8. На этом сайте очень серьезная политика безопасности

«Забыли пароль? Пожалуйста, введите не менее 255 символов».

9. «Я ехал в машине, и мой телефон завибрировал в кармане, чтобы сообщить мне это»

«Не беспокойтесь.

Вы не будете получать уведомления, пока вы за рулем».

10. Это табло на стоянке гипермаркета показывает папку «Клевая вывеска»

11. Кажется, машины иногда прикалываются над нами

«Эй, Сири, как будет „шестьдесят восемь“ по-немецки?

68».

12. Нет, они все-таки издеваются над нами

13. «Я просто хотел помыть руки, а тут кран сообщил об ошибке»

14. Фотошоп не умеет открывать фотошопные файлы? Такое вообще возможно?

«Документ Yosemite-Icon-Template.psd не может быть открыт. Photoshop CC не может открывать файлы формата Adobe Photoshop».

15. «Они считают, что вместо фамилии у меня должен быть номер»

«Фамилия.

Hollingsworth.

Должен быть номер».

16. Что программа хотела этим сказать?

«Загрузка невозможна во время загрузки».

17. Сири, оказывается, очень ревнивая

«— Кортана, покажи мне расписание сеансов в кино на сегодня.

— Кто такая Кортана?

— Упс, я имел в виду Сири.

— Кто такая Кортана???

— Пожалуйста, просто покажи мне сеансы.

— Может, попросишь свою Кортану показать тебе сеансы? * Cortana — голосовая помощница, аналогичная Siri».

18. ОK так OK. Что тут еще скажешь...

19. Искусственный интеллект разглядел в руке собаку

20. Может, нужно было сказать это заглавными буквами?

«— Сири, открой App Store.

— Кажется, у тебя нет приложения под названием App Store. Если хочешь, я могу поискать его в App Store».

21. Синоптики обещают комфортную погоду

«За окном вполне комфортно.

Переменная облачность.

Вероятность осадков — 0 %. * —999 °F = —573 °C».

22. В выпадающем списке есть страна «по умолчанию»

23. Вот это точность! А между прочим, ждать осталось почти 84 059 лет

«Загрузка дополнительных компонентов.

Ваш компьютер перезагрузится автоматически.

Осталось примерно 736 356 262 часа и 10 минут.

Отмена».

24. «По-моему, хватило бы даже одного указания электронной почты»

«E-mail.

Подтвердите e-mail.

Пожалуйста, снова введите адрес вашей электронной почты».

Бонус: мужчина строго следует инструкции