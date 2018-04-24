24 неожиданных фото, на которых запечатлена вся сложность жизни

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Иногда мы сами усложняем себе жизнь, а порой, напротив, она дает нам понять, что в ней все не так просто, как кажется. Герои этой статьи внезапно столкнулись с непредсказуемыми и сложными ситуациями, которые преподнесла им судьба. Давайте посмотрим, что из этого получилось.

AdMe.ru собрал для вас самые необычные провалы, которые вызывают тонну негодования и центнер смеха.

Техника в руках дурака — просто кусок железа

«Моя мама убьет меня»

Судя по всему, у кого-то день не задался

Всегда ставьте краску в багажник

«Зубные щетки моего брата спустя месяц»

Когда твоя еда была слишком острой

Когда слегка переборщил со временем приготовления поп-корна

«Мой кот нашел кнопку подачи воды в кулере»

Придется потерпеть до дома

«В тот день моя кошка расслабилась в раковине»

«Сегодня мои кошки превзошли себя»

«Возможно, кто-то хочет подарить мне новый телевизор на Рождество?»

Пилинг яйца прошел не очень

Опа, соточка!

Утро как-то не задалось

Когда ты победитель по жизни

Обязательно надо попробовать перед тем, как покупать

Зато загар ровно лег

Ну здравствуй, клаустрофобия

«Мой кот получил самый важный урок в своей жизни»

«Случайно накрыл капсулу рыбьего жира крышкой ноутбука. Ноутбук поломан, но гель не вытек. Это звоночек о том, что здоровый образ жизни не для меня?»

Неправильные замеры? Нет проблем!

«Моя попытка по-тихому открыть сок в кармане»