24 неожиданных фото, на которых запечатлена вся сложность жизни
Иногда мы сами усложняем себе жизнь, а порой, напротив, она дает нам понять, что в ней все не так просто, как кажется. Герои этой статьи внезапно столкнулись с непредсказуемыми и сложными ситуациями, которые преподнесла им судьба. Давайте посмотрим, что из этого получилось.
AdMe.ru собрал для вас самые необычные провалы, которые вызывают тонну негодования и центнер смеха.
Техника в руках дурака — просто кусок железа
«Моя мама убьет меня»
Судя по всему, у кого-то день не задался
Всегда ставьте краску в багажник
«Зубные щетки моего брата спустя месяц»
Когда твоя еда была слишком острой
Когда слегка переборщил со временем приготовления поп-корна
«Мой кот нашел кнопку подачи воды в кулере»
Придется потерпеть до дома
«В тот день моя кошка расслабилась в раковине»
«Сегодня мои кошки превзошли себя»
«Возможно, кто-то хочет подарить мне новый телевизор на Рождество?»
Пилинг яйца прошел не очень
Опа, соточка!
Утро как-то не задалось
Когда ты победитель по жизни
Обязательно надо попробовать перед тем, как покупать
Зато загар ровно лег
Ну здравствуй, клаустрофобия
«Мой кот получил самый важный урок в своей жизни»
«Случайно накрыл капсулу рыбьего жира крышкой ноутбука. Ноутбук поломан, но гель не вытек. Это звоночек о том, что здоровый образ жизни не для меня?»
Неправильные замеры? Нет проблем!
«Моя попытка по-тихому открыть сок в кармане»
Фото на превью unknown/imgur