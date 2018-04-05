24 находки, которые могли бы свести с ума самых любопытных из нас

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Некоторым везунчикам случается отыскать что-то необычное и ценное, а кое-кто находит всякие странности, и не поймешь, повезло им или нет. Посмотрите на эти фотографии от пользователей интернета и решите сами.

AdMe.ru собрал для вас 24 фотографии с находками, из-за которых хочется развернуть целое расследование.

Это бревно сплошь усыпано пенни

«Папа и брат нашли застрявшую в дупле толстенькую белку и помогли ей освободиться»

«В моей книге таинственным образом нет 65 страниц»

Бабушка нашла записку внутри раковины

«Я хочу, чтобы у Вирджинии была эта ракушка. Ее привезла мне мать из Галвестона в Техасе. 1899 год. Берта Смит».

«Мой пес нашел огромную шишку. Он так горд, что смог принести и показать ее мне!»

«Нашла настоящее сокровище в доме родителей»

«„Краткая история времени“, автор — Стивен Хокинг, читает Майкл Джексон».

«Нашел на лимонном дереве гнездо колибри»

В разбитой уличной скульптуре лягушки обнаружились два снеговика

Нашел на улице камни в пакетиках

Пришла весна, появились первые подснежники

«Приехал из отпуска и обнаружил, что улитки начали есть книгу»

«Обнаружил посреди леса в Восточном Суссексе монету в таком состоянии»

«После бури в Новой Англии нашел рыбу-ежа на дереве»

«Нашел на чердаке Mercedes!»

«Нашел камень со скелетом рыбы, жившей миллионы лет назад»

«Нашел черепаху с необычным оранжевым окрасом во вьетнамских джунглях»

«Длина акульего зуба, который я нашел, больше диаметра пивной банки!»

«Увидел припаркованную машину, в которой какой-то чувак готовит мясо»

«Недавно купил дом и обнаружил на участке бомбоубежище времен холодной войны»

«Нашел эту надпись в школьном туалете. Мне кажется, у нас учится наследник Слизерина»

«Тайная комната снова открыта». «Какого черта!»

Это пиросома, выловленная у восточного берега Австралии

Настоящая хлебная дорога

«Нашел 15 четырехлистных и 3 пятилистных клевера в одном кусте!»

«На моем теле и по всему дому странные липкие частицы, которые почти невозможно смыть и которые видны только при съемке со вспышкой»

А какие самые неожиданные и странные находки случались у вас?