24 находки, которые могли бы свести с ума самых любопытных из нас
Некоторым везунчикам случается отыскать что-то необычное и ценное, а кое-кто находит всякие странности, и не поймешь, повезло им или нет. Посмотрите на эти фотографии от пользователей интернета и решите сами.
AdMe.ru собрал для вас 24 фотографии с находками, из-за которых хочется развернуть целое расследование.
Это бревно сплошь усыпано пенни
«Папа и брат нашли застрявшую в дупле толстенькую белку и помогли ей освободиться»
«В моей книге таинственным образом нет 65 страниц»
Бабушка нашла записку внутри раковины
«Я хочу, чтобы у Вирджинии была эта ракушка. Ее привезла мне мать из Галвестона в Техасе. 1899 год. Берта Смит».
«Мой пес нашел огромную шишку. Он так горд, что смог принести и показать ее мне!»
«Нашла настоящее сокровище в доме родителей»
«„Краткая история времени“, автор — Стивен Хокинг, читает Майкл Джексон».
«Нашел на лимонном дереве гнездо колибри»
В разбитой уличной скульптуре лягушки обнаружились два снеговика
Нашел на улице камни в пакетиках
Пришла весна, появились первые подснежники
«Приехал из отпуска и обнаружил, что улитки начали есть книгу»
«Обнаружил посреди леса в Восточном Суссексе монету в таком состоянии»
«После бури в Новой Англии нашел рыбу-ежа на дереве»
«Нашел на чердаке Mercedes!»
«Нашел камень со скелетом рыбы, жившей миллионы лет назад»
«Нашел черепаху с необычным оранжевым окрасом во вьетнамских джунглях»
«Длина акульего зуба, который я нашел, больше диаметра пивной банки!»
«Увидел припаркованную машину, в которой какой-то чувак готовит мясо»
«Недавно купил дом и обнаружил на участке бомбоубежище времен холодной войны»
«Нашел эту надпись в школьном туалете. Мне кажется, у нас учится наследник Слизерина»
«Тайная комната снова открыта». «Какого черта!»
Это пиросома, выловленная у восточного берега Австралии
Настоящая хлебная дорога
«Нашел 15 четырехлистных и 3 пятилистных клевера в одном кусте!»
«На моем теле и по всему дому странные липкие частицы, которые почти невозможно смыть и которые видны только при съемке со вспышкой»
А какие самые неожиданные и странные находки случались у вас?
Фото на превью Hobies / imgur