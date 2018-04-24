24 дизайнерских решения, за которые даже высокой моде немного стыдно

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Мода с течением времени менялась много раз. И с каждым годом становится все сложнее придумывать нечто необычное, что могло бы вдохнуть новую жизнь в современный стиль одежды. Именно поэтому дизайнеры каждый день выходят за рамки привычных вещей — иногда даже чересчур далеко.

AdMe.ru собрал самые странные вещи, созданные дизайнерами с незаурядным чувством прекрасного. В конце статьи вас ждет бонус: ожидаемое впечатление от дизайнерской вещи против суровой реальности.

Один из самых дурацких предметов одежды, которые только можно найти

Хорошая вентиляция на случай жары

Когда на вас напал медведь, но на работу все равно нужно

Еще больше джинсов

Кажется, она взяла автомобильный коврик и сделала себе юбку

Оказывается, быть модным так просто

Ну очень оригинальный принт

Самое оно для пляжного сезона

Отличный способ изучать анатомию

Когда хотелось побыть Русалочкой, но что-то пошло не так

Хорошо хоть без носков

Похоже на незадачливого, но модного ниндзя

Обувь Ядовитого Плюща

Чтобы точно держались

Котики, вы просто космос

Они просто созданы для того, чтобы выносить в них мусор

Когда решил ничего не скрывать

Что ж, по крайней мере, это оригинально

Когда персонаж мультфильма решил купить себе кеды

Как же еще выразить свою любовь к актеру?

Очень аппетитная толстовка

Вдохновлено жуками-носорогами

Когда очень сильно подтянула джинсы

Еще больше изящества для туфелек

Бонус: «Это не то, как я хотела выглядеть!»

Какие из этих примеров модного безумия позабавили вас больше всего?