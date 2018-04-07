24 фотографии, от которых так и веет безысходностью
Бывают ситуации, из которых просто не видно выхода. И тогда возникает вопрос: то ли нас так испытывают на прочность, то ли Вселенная просто решила нас потроллить? В такие моменты остается только признать поражение и просто ждать, пока все это безумие не разрешится само собой.
AdMe.ru собрал 24 ситуации, героям которых остается только пожать плечами и плыть по течению.
Теперь осталось только ждать прихода лета
«Иди поиграй, будет весело, говорили они»
«Моего племянника заставили сделать это пасхальное фото»
Тяжело быть умным и честным одновременно
«Моя сестра и ее муж не отвечали ни на один из телефонов, и мы приехали проверить, все ли у них в порядке. Застали такую картину... Что-то мне не особо хочется теперь замуж и детей»
Когда жизнь продолжает разочаровывать даже в мелочах
Помнить все семейные пароли — тяжелое бремя, знакомое большинству из нас
Что вы знаете о безысходности?
В этих гаражах справа вообще редко происходит что-то хорошее
«Однажды я найду тебя, Эмма»
Нет предела отчаянью, если у тебя пухлые щечки и все постоянно делают вот так
Современные технологии способны уничтожить любую надежу на чудо
«Посчитала, сколько раз за день моя трехлетка спросила меня: „Почему?..“»
А когда поток «почему» стихает, легче все равно не становится
Когда мечтала о сестричке, но узнала, что будет братик
«Момент, когда мы проехали парк и он осознал, что на самом деле мы едем к ветеринару»
Все отчаялись. И трактор тоже
Какие у вас планы после выпускного?
Странно, что это до сих пор не самое популярное направление у туроператоров
«Даже не спрашивайте меня, как это произошло»
Когда автомат для сортировки яиц сломался
«Мой племянник взял тачку своей подружки покататься»
Когда слова не нужны
«Случайно зашел в женский туалет и уже 10 минут не могу выйти, потому что женщины все приходят и приходят»
Как вы справляетесь с подобными ситуациями? Сохраняете оптимизм или опускаете руки и отдаетесь на волю судьбы?
Фото на превью devalmxghty/twitter