24 фотографии, которые вы бы предпочли никогда не видеть

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В жизни случаются такие моменты, от которых внутри аж передергивает, например когда видишь ценник, который невозможно оторвать от упаковки, или светлую одежду в грязи. Вы тоже входите в клуб людей, чей внутренний перфекционист протестует из-за подобных ситуаций?

AdMe.ru подобрал для вас 24 фото, которые на самом деле лучше не видеть, чтобы поберечь свою нервную систему.

Кажется, этот парень ничего не замечает

Когда телефон почти выпал

«Папа взял расческу, которой мы обычно пользуемся, и расчесал нашу белую кошку»

Тот самый момент, когда бумажное полотенце не хочет высовываться

Этот душ в отеле

«Зубная паста моей девушки»

Хорошо, что не белые

«Одна из моих куриц снесла „завязанное“ на одном конце яйцо»

Кто вообще придумал ценники-наклейки?

«Столовые приборы моей девушки. И вы тоже скажете, что я придираюсь?»

Кто же так ест масло?

Вот кто так делает?

«Я всего лишь хотел открыть бутылку»

Даже немного жалко этого человека

Готовка становится в разы сложнее

«Как бы аккуратно я ни обращался с наушниками, такая картина не редкость»

«Всего лишь попросила сына положить напитки в холодильник»

«Почему длинноволосые девушки всегда садятся передо мной?»

Нужно запретить так резать торты

«Пора отказываться от привычки брать обеды с собой на работу»

Всего лишь маленькая деталь... Но аж передергивает

«Ненавижу дождь по одной причине»

«Рабочая зона в папиной мастерской»

Слабонервным отойти от экранов