24 фотографии, которые убедят вас в том, что своим глазам верить не стоит

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Иногда смотришь на фотографию и не понимаешь: то ли жизнь — лучший иллюзионист, то ли у тебя бурное воображение и ты видишь то, чего и в помине нет. AdMe.ru собрал снимки, где между «кажется» и «на самом деле» огромная пропасть.

Похоже, душа покидает тело

Если бы брокколи были деревьями

Кажется, перчатка здесь лишняя

Именно так и выглядит неведома зверушка

Поза индейки

Этим длинным ногам позавидует сама Наоми Кэмпбелл

А я и не знал, что бывают гонки на пеликанах

Отражение в ведре делает его прозрачным

Йогурт, персик и яблоко

Котангел

Если ее допустят к Олимпиаде, у остальных бегунов не будет шансов

Он постиг дзен

Я отчетливо вижу стейк средней прожарки

Никаких крокодилов, просто взлетающая утка

Помогите, собака тает!

Как коты видят себя

Если бы у моей тачки был свой инстаграм

Когда твоя собака решила сделать твое фото еще прекраснее

Моя жена — кентавр

Нет, это не ручное привидение, а обычная простыня. Но все равно страшновато

Что ты такое?

Не могу спокойно смотреть на эту подушку

Вот это гибкость!

А тут, кажется, зреет мировой заговор

А какая фотография больше всего озадачила вас? Поделитесь с нами лучшими снимками 2017 года.