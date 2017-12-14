24 фотографии, которые убедят вас в том, что своим глазам верить не стоит
Иногда смотришь на фотографию и не понимаешь: то ли жизнь — лучший иллюзионист, то ли у тебя бурное воображение и ты видишь то, чего и в помине нет.
AdMe.ru собрал снимки, где между «кажется» и «на самом деле» огромная пропасть.
Похоже, душа покидает тело
Если бы брокколи были деревьями
Кажется, перчатка здесь лишняя
Именно так и выглядит неведома зверушка
Поза индейки
Этим длинным ногам позавидует сама Наоми Кэмпбелл
А я и не знал, что бывают гонки на пеликанах
Отражение в ведре делает его прозрачным
Йогурт, персик и яблоко
Котангел
Если ее допустят к Олимпиаде, у остальных бегунов не будет шансов
Он постиг дзен
Я отчетливо вижу стейк средней прожарки
Никаких крокодилов, просто взлетающая утка
Помогите, собака тает!
Как коты видят себя
Если бы у моей тачки был свой инстаграм
Когда твоя собака решила сделать твое фото еще прекраснее
Моя жена — кентавр
Нет, это не ручное привидение, а обычная простыня. Но все равно страшновато
Что ты такое?
Не могу спокойно смотреть на эту подушку
Вот это гибкость!
А тут, кажется, зреет мировой заговор
А какая фотография больше всего озадачила вас? Поделитесь с нами лучшими снимками 2017 года.
Фото на превью YaZoV/pikabu