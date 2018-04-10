24 фотографии, которые растопят даже ледяное сердце

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В мире творятся ужасные вещи, за которыми тяжело разглядеть добрые и милые события, способные хоть немного компенсировать вселенскую несправедливость. Но такие события все же случаются в нашей жизни: например, первая встреча 94-летнего дедушки с 2-месячным внуком или девочка, которая только что узнала, что победила рак. Сегодня мы представляем вашему вниманию снимки, запечатлевшие именно такие моменты, которые заставят ваше сердце хоть немного оттаять и подарят хорошее настроение.

AdMe.ru собрал 24 фотографии, на которые невозможно смотреть без умиления. Пусть они сделают ваш день хоть чуточку лучше. Хорошей недели!

«Мой 94-летний дедушка встретился со своим 2-месячным внуком»

Вместе навсегда: скульптура на кладбище во Флоренции

Это не влюбленные, а брат и сестра, которые погибли во время Второй мировой войны с разницей в 11 месяцев. Когда война закончилась, их мать заказала эту статую в память о своих детях.

Мама-корги смотрит на своих малышей, пока они спят

Маленький мальчик растрогался до слез, увидев, как его мама идет к алтарю, чтобы выйти замуж за его папу

Маленькие ежата и их мама

Сейчас полетит!

Та же футболка, тот же велосипед, тот же ребенок, тот же любящий отец

«Сегодня 3-летняя девочка пыталась оплатить обед в ресторане с помощью кредитной карточки Барби. Я сделал для нее „чек“, будто бы я принял ее карточку, и она оставила мне $ 3 чаевых»

Отец-одиночка корги воспитал двоих утят

Просто мега-удобный трон для котика

«Мой лучший друг отважно защищал меня от 3 койотов»

«Моя 4-летняя дочь только что закончила курс химиотерапии. Она победила рак!»

«Сегодня забрал этого приятеля из приюта»

«Моя бабушка умерла, когда мне было 4, но перед смертью успела написать мне послание на выпускной и оставить подарок. Я открыла его 14 лет спустя»

«Моя пожилая собака не дала забрать мячик ее щенка, который умер на днях»

«Свекровь сшила моему сынишке такой же комбинезон, как у моего дедушки»

Коты — лучшие друзья детей

Мужчина спас замерзших аистов: он отнес птиц к себе домой, чтобы они переждали морозы в тепле

Глаза кота, когда ему что-нибудь от вас нужно

«Моей бабуле сегодня исполнился 101 год»

«Мой кот ест, спит и вот так обнимает себя за лапы»

«Мой четвероногий друг сегодня окончательно победил рак»

«Меня зовут Джек. Мне 16 месяцев. В течение последних 8 недель мне диагностировали рак, и опухоль распространилась по моему уху; я перенес 6-часовую операцию и лежал в больнице 5 дней. После этого я прошел 20 сеансов химиотерапии и проехал 3 605 миль в центр по борьбе с раком и обратно домой. Но все это того стоило, потому что сегодня я прошел последний сеанс лечения и официально победил рак!»

Полицейский пришел поддержать маленького пациента

«Моей милой собаке 15 лет. После стрижки она выглядит совсем как щенок»

Какая фотография растрогала вас больше всего?