24 фото, всю боль которых поймут те, кто очень ждет настоящую весну

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В начале весны мы с облегчением говорим: «Перезимовали!» Но все оказывается не так просто: зима не любит прощаться быстро. И нет никаких сил спокойно смотреть на шутки погоды, когда теплые деньки уже так близко. В этих фото вся боль в ожидании солнца и тепла, которая будет понятна каждому.

AdMe.ru нашел живописные примеры того, как зима никак не хочет уходить, хотя ей давно уже пора.

24. Когда рано спрятал зимнюю обувь

23. Помоги прийти весне — ешь снег!

22. Март холодный, как сердце моей бывшей

21. Бизнес для привлечения тепла. Работает не очень

«Стенд с лимонадом и закусками. Ваш летний пункт назначения».

20. Обнадежил, молодец!

19. Это легкое дуновение... ужаса

18. Весенние развлечения на солнечной мартовской лужайке

17. Весна, говорили они. Все расцветает, говорили они

16. Надежда сильнее суровой реальности. И порядок должен быть во всем!

15. Вся боль мира, когда у тебя есть весенний наряд, а на улице −20

14. Март. Хорошо хоть, коты не орут

13. Когда вязала всю зиму ради стильной встречи весны

12. Я: «Запахло весной, снегу отбой!»

Снег:

11. Тренер сказал принести футбольный мяч и лыжи

10. «Сказал, что постригу газон, — значит, постригу! И не нужно каждый месяц напоминать!»

9. Мы не можем ждать милостей от природы. Взять их у нее — наша задача!

8. Когда посмотрел прогноз погоды на март

7. В — внезапность. К — коварство

6. И лампа не горит, и врут календари,

И если шмотки ты весенние достал,

То убери

5. Приехали посмотреть на цветение сакуры, но у погоды другие планы

4. Когда обрадовался весне и решил налегке сбегать в магазин

3. Если отпуск в марте, но не в Египте

2. Когда поездка слегка не удалась

1. Мое лицо, когда собираешься на работу и вдруг посмотрел в окно

А у вас в городе какая весна? Поделитесь впечатлениями и фото.