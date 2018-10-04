24 фото, которые станут настоящим открытием даже для тех, кто видел все
Иногда кажется, что сундук с удивительными и неожиданными вещами у нашей реальности просто не имеет дна: у фермеров вырастают 10-килограммовые морковки и тыквы весом в тонну, мумиям выдают паспорта для путешествий, а в мусорном баке можно запросто найти $ 500 тыс. наличными.
AdMe.ru нашел для вас 24 отличных повода не только расширить кругозор, но и пополнить свою «копилку удивительного».
В 1974 году мумии фараона Рамсеса II был выдан египетский паспорт, чтобы он мог лететь в Париж
Любителям «Доширака» посвящается: так выглядит лапша при температуре −60 °C в Антарктике
Пока весь мир борется с загрязнением планеты пластиком, где-то в Азии в него бережно упаковывают каждую виноградинку
Вот такие раковины предусмотрены в некоторых туалетах Германии для тех, кто перебрал лишнего
Слишком большой размер самолета не повод оставлять ангар открытым
Экономичный вариант 3 в 1: мойка, плита и мини-холодильник
Ничего особенного, просто олень-альбинос чихает
Так выглядит самая большая тыква, выращенная в Северной Америке. Ее вес составляет 1 147 кг
С урожаем этой осенью вообще задалось: эта морковка весит 10 кг
Теперь мы знаем, что пуговицы «добывают»: это залежи необычного «минерала» в кустах у дороги
Эта раковина сделана из магматических пород вулканической лавы
Снимок Земли, который экипаж космического корабля «Аполлон-15» сделал 47 лет назад с Луны
На банке этого йогурта есть поименный список всех коров, чье молоко использовалось для его приготовления
У змей есть проблемы со сцеплением на коврах
«Когда протянул руку помощи».
Пчелы организованно летят на работу — эффект фото с длинной выдержкой
Если хорошенько потрясти 25 тыс. игральных костей в цилиндре, то они образуют концентрические круги
Глобус для слепых со шрифтом Брайля
Уличное искусство в Ланкашире, Великобритания
После того, как карандаш будет использован, его шляпку можно посадить и посмотреть, как она превращается в томат, кориандр или перец чили
Аппарат, самостоятельно подсчитывающий сумму ваших покупок: просто поставьте в него корзину с товарами и произведите оплату
Старая дверь для доставки молока в стене дома
Магнитная замазка, проглатывающая металлический шар
«Я работаю мусорщиком и нахожу массу ценных вещей у людей в мусорных баках, но ничто не сравнится с сегодняшним днем. Сегодня я обнаружил $ 500 тыс. наличными!»
Бонус: когда очень усердно обновляешься
Какое фото из нашей подборки попало в ваш персональный архив удивительных вещей?
Фото на превью Wodis / Pikabu