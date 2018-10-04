24 фото, которые станут настоящим открытием даже для тех, кто видел все

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Иногда кажется, что сундук с удивительными и неожиданными вещами у нашей реальности просто не имеет дна: у фермеров вырастают 10-килограммовые морковки и тыквы весом в тонну, мумиям выдают паспорта для путешествий, а в мусорном баке можно запросто найти $ 500 тыс. наличными.

AdMe.ru нашел для вас 24 отличных повода не только расширить кругозор, но и пополнить свою «копилку удивительного».

В 1974 году мумии фараона Рамсеса II был выдан египетский паспорт, чтобы он мог лететь в Париж

Любителям «Доширака» посвящается: так выглядит лапша при температуре −60 °C в Антарктике

Пока весь мир борется с загрязнением планеты пластиком, где-то в Азии в него бережно упаковывают каждую виноградинку

Вот такие раковины предусмотрены в некоторых туалетах Германии для тех, кто перебрал лишнего

Слишком большой размер самолета не повод оставлять ангар открытым

Экономичный вариант 3 в 1: мойка, плита и мини-холодильник

Ничего особенного, просто олень-альбинос чихает

Так выглядит самая большая тыква, выращенная в Северной Америке. Ее вес составляет 1 147 кг

С урожаем этой осенью вообще задалось: эта морковка весит 10 кг

Теперь мы знаем, что пуговицы «добывают»: это залежи необычного «минерала» в кустах у дороги

Эта раковина сделана из магматических пород вулканической лавы

Снимок Земли, который экипаж космического корабля «Аполлон-15» сделал 47 лет назад с Луны

На банке этого йогурта есть поименный список всех коров, чье молоко использовалось для его приготовления

У змей есть проблемы со сцеплением на коврах

«Когда протянул руку помощи».

Пчелы организованно летят на работу — эффект фото с длинной выдержкой

Если хорошенько потрясти 25 тыс. игральных костей в цилиндре, то они образуют концентрические круги

Глобус для слепых со шрифтом Брайля

Уличное искусство в Ланкашире, Великобритания

После того, как карандаш будет использован, его шляпку можно посадить и посмотреть, как она превращается в томат, кориандр или перец чили

Аппарат, самостоятельно подсчитывающий сумму ваших покупок: просто поставьте в него корзину с товарами и произведите оплату

Старая дверь для доставки молока в стене дома

Магнитная замазка, проглатывающая металлический шар

«Я работаю мусорщиком и нахожу массу ценных вещей у людей в мусорных баках, но ничто не сравнится с сегодняшним днем. Сегодня я обнаружил $ 500 тыс. наличными!»

Бонус: когда очень усердно обновляешься

Какое фото из нашей подборки попало в ваш персональный архив удивительных вещей?