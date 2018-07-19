24 фото, на которых все могло бы быть нормально, если бы не одно но

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Когда логика уходит в отпуск, ее место занимает абсурд. И тут же принимается за работу, стараясь превратить обычные жизненные ситуации и идеи в нечто из ряда вон выходящее. Так появляются спиннеры для собак, зеркальные автомобили и мода для динозавров.

AdMe.ru нашел снимки, которым сложно подобрать логическое объяснение.

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